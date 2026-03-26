美光銅鑼廠區揭牌 卓榮泰：台灣是美光全球最大生產基地

美光苗栗銅鑼廠區揭牌，將成台中廠區延伸製造基地。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕記憶體大廠美光完成收購力積電位於苗栗縣的銅鑼P5廠區，正式入駐銅鑼科學園區、落腳苗栗縣，台灣美光於今天中午舉辦揭牌典禮，行政院長卓榮泰、經濟部部長龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦等人參與盛會，台灣美光董事長盧東暉也指出，美光銅鑼廠區將成為美光台中廠區的延伸製造基地。

美光苗栗銅鑼廠區揭牌。（記者蔡政珉攝）

卓榮泰致詞時說，對於美光公司對台灣的投資以及台灣對整個行政作業上的合作一定加碼完成；關於人類未來下一個世紀，台灣要持續與美光合作，且美光深耕台灣多年已投資台灣1.4兆，台灣也是美光在全球最大的生產基地。

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卓榮泰表示，世界的局勢變化非常快，隨著AI以及高效能的各種運算跟雲端資料中心發展，先進的晶片跟記憶體為不可或缺的支撐；政府今年將針對無人機產業、機器人、衛星通訊跟AI技術，繼續升值。

台灣美光公司指出，未來銅鑼廠會成為大台中廠的一部分，進一步強化美光在台灣的布局，並持續深化與供應鏈生態系緊密合作，以充分發揮銅鑼廠區的效益，銅鑼廠預計在今年底前招募約1000名新進員工，落實美光培育在地人才的承諾。

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