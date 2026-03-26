11家電動車充電業者合作充電互通 手機一鍵即可跨品牌充電

EVOASIS今天宣布與TAIL特爾電力、星舟快充、中興電工等充電夥伴啟動跨品牌充電互通合作，打造「全台最大充電網」。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕充電服務品牌EVOASIS今天宣布與TAIL特爾電力、星舟快充、中興電工iCharging、雲樁科技、創玖科技、區快充電動車充電站、HiEV、大猩猩電充、EVEZ、能源驛站等充電夥伴啟動跨品牌充電互通合作，打造「全台最大充電網」。

目前11家合作的充電業者，已覆蓋全台60%的 DC 快充槍數，象徵台灣充電產業正式邁向整合互通的新階段。

請繼續往下閱讀...

EVOASIS 董事長陶百群表示，電動車車主普遍期待在不同生活場景中，都能以熟悉、直覺的方式完成充電，電動車市場要持續成長，關鍵不只是持續擴點，更重要的是讓既有資源被更有效率地運用，透過整合與互通提升整體充電環境，讓更多人更有信心選擇電動車。

這次合作不只是站點規模擴大，更是把原本分散的充電資源真正串接起來，透過跨品牌互通與資源整合，既有站點可服務更多電車主，減少重複投入，讓有限資源發揮更大價值，進一步提升全台整體充電覆蓋率，也為台灣電動車主打造更完善的使用環境。

未來車主在全台各地移動時，可以用更少的 App，找到更多可充電的站點，減少下載、註冊與切換平台的不便，超過 15萬名EVOASIS會員也將可使用更多合作站點，提升站點使用率、降低閒置風險。

EVOASIS 副董事鄭旭捷指出，跨品牌合作不只是技術串接，而是把平台、站點與服務資源整合起來，讓車主更方便、站點更有效率，也讓台灣充電產業從分散走向整合。

他強調，未來EVOASIS 將持續以開放態度推動更多跨品牌、跨場域合作，打造更完整、更友善的充電環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法