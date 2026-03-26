「油滿為患」卻送不出去！伊拉克原油庫存快爆了

伊拉克能源官員週三（25日）表示，由於無法經由荷姆茲海峽出口原油，國內儲油槽庫存已達高位甚至接近臨界水準。圖為祖拜爾油田。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著伊朗戰爭持續延燒，伊拉克石油產量大幅下滑。3名伊拉克能源官員週三（25日）表示，由於無法經由荷姆茲海峽出口原油，國內儲油槽庫存已達高位甚至接近臨界水準。官員更進一步透露，伊拉克南部主要油田的產量進一步大幅下滑約80%，目前降至約每日80萬桶。

《路透》報導，在伊朗戰爭爆發前，伊拉克南部主要油田的產量約為每日430萬桶，但業界消息人士先前曾表示，由於無法透過荷姆茲海峽出口原油，伊拉克南部主要油田的產量在本月初已下滑約70%，降至約每日130萬桶。

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官員表示，伊拉克已決定自週二（24日）起進一步減產，並要求英國石油（BP）將魯邁拉油田（Rumaila）產量下調10萬桶／日，從原本約45萬桶降至約35萬桶。此外，伊拉克也要求義大利能源公司埃尼（Eni）將祖拜爾油田（Zubair）產量從目前的33萬桶減少7萬桶／日。

《路透》已看到由伊拉克國營的「巴士拉石油公司」（Basrah Oil Company）發出的官方信函，要求英國石油和埃尼減產，原因是儲油庫的油位過高且接近危急水準。

消息人士補充，伊拉克也已對其他國營油田進行減產。伊拉克能源官員警告，若荷姆茲海峽危機持續未解，未來數日內可能宣布進一步減產措施。

一名熟悉生產運作的資深石油官員表示，在連續減產後，伊拉克南部油田產量已降至約每日80萬桶，原因在於可用儲存空間已接近極限，且出口仍處於停滯狀態。另外2名伊拉克能源官員也證實了上述數據。

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