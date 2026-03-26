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大立雲康推出睡眠監測新品 期待拓展海外市場

2026/03/26 14:31

大立雲康推出新一代睡眠監測產品「度眠DOMI I Guardian」。圖為大立光集團副總裁林恩舟。（記者歐宇祥攝）大立雲康推出新一代睡眠監測產品「度眠DOMI I Guardian」。圖為大立光集團副總裁林恩舟。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）旗下醫療產品子公司大立雲康今推出新一代睡眠監測產品「度眠DOMI I Guardian」，且由集團副總裁林恩舟親自站台。大立雲康指出，目前產品線集中在睡眠健康領域，未來除目前的診斷監測設備，也將延伸到睡眠呼吸中止症狀等解決方案，並拓展泰國、美國產品認證。

大立雲康在2023年推出初代睡眠監測產品「度眠DOMI I」，是國內唯一獲得「台灣睡眠醫學學會」的廠商。該公司指出，初代產品已經打入台大、北榮、北醫等大型醫療體系，大立雲康的雲端軟體在2023年取得美國醫療證，硬體則正在申請中，預計最快今年可取得。

大立雲康說明，新一代產品針對傳統居家檢測的痛點進行升級，具備含遠距即時回傳技術；可解決偏鄉的醫療落差問題，也解決連續監測需求，並以深度數據化「鼾聲分析」，針對鼾聲指數、鼾聲頻率及音量分布進行精密的數據化分析，還涵蓋血氧、心律、自律神經（交感與副交感）等監測功能。林恩舟也說自己有親自試用產品。

大立雲康說明，公司以軟、硬體分開銷售的策略拓展，雲端軟體在2025年取得美國醫療證，硬體則正在申請中，預計最快今年、最慢明年取得，東南亞市場則以泰國為首要拓展市場，歐洲市場則正在評估，考量成本過於高昂，會待發展更成熟再考慮跨足。

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