只要3990日圓！UNIQLO這款熱銷外套「悄悄大降價」 網喊：一眼就愛上它

UNIQLO這款熱銷外套「悄悄大降價」，只要3990日圓。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）提供各式各樣的時尚單品，從潮流服飾到日常穿著應有盡有，日媒報導，目前熱門日常單品正在促銷，而非常適合早春的防風短派克短大衣，售價從5990日圓（約新台幣1198元），悄悄大降價，現只要3990日圓（約新台幣798元），網友喊一眼就愛上它、2種顏色我都想要。

日媒報導，優衣庫的「防風短版派克大衣」是1款輕便的短外套，它最顯著的特徵在於其內部結構，這款大衣採用防風布料，背面經過特殊塗層處理，既防風又穿著舒適，內襯採用親膚尼龍材質，與外層布料的撞色設計更添低調時尚感，外層布料經過防水處理，可抵禦小雨，非常適合日常穿著。

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此外，下擺和帽子均配有可調節的調節扣，方便您根據場合和服裝調整造型，兼具功能性和時尚感。

顧客們紛紛在官網留下好評，例如「非常適合早春或晚秋穿著」、「防水防風功能太棒了！」、「如果錢多的話，我真想兩種顏色都買」、「短款設計方便搭配」。

其中最引人注目的是關於顏色的評價，例如「我第一眼就愛上了這個顏色」、「隱約可見的內襯顏色很時尚」、「這是一個非常獨特的顏色」。看來，這些獨特的顏色之所以受歡迎，是因為它們「優雅且易於搭配」。

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