打造跨品牌全台最大充電網，泓德能源旗下星舟快充加入會員共享充電漫遊。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）旗下電動車充電營運商星舟快充今（26）日宣布參與「會員共享充電漫遊」計畫，與多家充電業者共同推動跨品牌充電互通，而「會員共享充電漫遊」將成為全台規模最大充電網，未來完成平台整合後，電動車主能透過跨品牌查找站點並啟動充電服務。

星舟快充不僅與Porsche、Mercedes-Benz、Toyota、Luxgen等車廠合作，提供充電漫遊及購車充電優惠等服務，今日更宣布加入「會員共享充電漫遊」計畫，串連北、中、南多家充電業者，包括星舟快充、EVOASIS源點科技、Tail特爾電力、中興電工iCharging、區快充電動車充電站、雲樁科技、創玖科技、能源驛站、大猩猩電充、HiEV、EVEZ等，透過跨品牌充電互通，未來電動車主只需使用單一會員帳號，即可於不同品牌站點啟動充電服務，降低跨平台使用門檻，擴大車主可使用的充電網絡。

請繼續往下閱讀...

星舟快充指出，目前於全台站點充電槍數量已超越600槍，同時，近期也陸續啟用高功率快充專用站，包含苗栗24席的「竹南可愛專用站」及台北「內湖堤頂專用站」，預計4月再啟用鄰近台中總站夜市與好市多的「台中溝背專用站」，全站配置6樁360 kW DC快充樁，支援CCS1及CCS2雙槍規格；同時更推出「兒童節連假限時費率優惠」活動範圍遍及全台，快充費率最低每度5.5元，持續透過站點佈建與費率優化，提供電動車主最佳的充電選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法