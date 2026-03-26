譽台灣為「矽島之心」 賴清德: 台灣正融入美國主導的「非紅供應鏈」

賴清德總統今（26）出席「鍍晶的心臟-AI臺灣國家隊論壇暨紀錄片首映典禮」時指出，政府將打造讓台灣成為「人工智慧之島」。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（26）出席「鍍晶的心臟-AI臺灣國家隊論壇暨紀錄片首映典禮」時指出，今年台灣半導體產值可望達7.7兆元，凸顯台灣在全球科技競爭中的關鍵地位。賴並表示，政府目標於2040年前培養50萬名AI應用人才、打造國家級算力中心，讓台灣成為「人工智慧之島」。也盼讓台灣進一步成為未來價值的創造者與驅動者，實現不可取代的地位。

賴清德總統今（26）出席「鍍晶的心臟-AI臺灣國家隊論壇暨紀錄片首映典禮」時指出，政府將打造讓台灣成為「人工智慧之島」。也盼讓台灣進一步成為未來價值的創造者與驅動者。（總統府提供）

賴清德指出，台灣土地面積僅3萬6千平方公里，天然資源有限、人口約2,300萬；然而，經過數十年產官學研協力與全民努力，經濟體規模已居全球第22名，股市市值第7名，人均所得亦突破4萬美元。這樣的成就來自強大的高科技產業基礎，包括半導體、資通訊、電子零組件及眾多隱形冠軍。特別是在半導體領域，IC設計市佔全球第三，晶圓製造與封裝測試均為全球第一，且技術領先各國；今年產值預估達7.7兆台幣，顯示台灣在全球人工智慧時代中具備關鍵地位。

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談未來使命 總統：讓台灣成為「人工智慧之島」

總統並說，他的使命是讓台灣成為不可取代，並延續下一世代的競爭優勢。讓台灣成為「人工智慧之島」。同時，政府積極吸引國際投資，透過投資抵減與優化投資環境，並推動「晶創計畫」，不論本國或外商投資皆給予獎勵。目前已見晶圓大廠，以及NVIDIA、AMD等AI企業落腳台灣，Amazon、Google、Meta、微軟等也持續深化與台灣的合作。

賴清德指出，台灣也積極與友盟國家深化科技合作。近期已完成「台美21世紀貿易倡議」談判，並於今年1月簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。台灣正逐步融入美國主導的「非紅供應鏈」，以制度性方式確保在全球供應鏈中的競爭優勢。同時，台灣亦與法國簽署「產業創新研發合作備忘錄」，並與英國、日本簽訂數位貿易協定，持續強化國際連結。

他表示，台灣擁有無數閃耀的晶片與遍布各地的晶圓廠，稱為「矽島之心」實不為過。強大的高科技產業，使台灣在人工智慧時代成為世界運轉的核心。從這座「矽島之心」輸出的，不只是最先進的晶片，更是驅動人類下一世代繁榮的關鍵力量，這就是台灣。

總統強調，台灣持續精進、從未鬆懈。「AI新十大建設」的關鍵技術，例如矽光子與量子科技將大幅提升傳輸與運算效率，使台灣與全球的連結更加順暢，與國際大廠的合作更為緊密，這些技術也將優化晶圓運作效能，讓作為「世界心臟」的台灣在半導體領域持續鞏固並擴大領先優勢。

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