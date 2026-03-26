宜蘭地熱突破 中油冬山井拚4千公尺、台電仁澤二期下半年啟動

中油於宜蘭員山開鑿我國首座深層地熱探測井。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕我國地熱持續邁向深層開發，中油繼宜蘭員山一號井鑽至4千公尺後，第二口位於冬山，目前已鑽至2200公尺，預計今年六月可達到目標4千公尺；淺層地熱部分，台電公司與中油合作的仁澤電廠預計下半年展開第二期，裝置容量可由0.86MW擴大三倍到3MW。

台灣2050年地熱目標要達6GW，挑戰難度高，經濟部能源署舉辦地熱論壇，邀產官學研外國單位共同深入探討。經濟部次長賴建信提到，台灣的經濟表現非常亮眼，但台灣也會跟上減碳承諾，發展更多再生能源，經濟部也持續修法鼓勵地熱發展。

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中油董事長方振仁表示，若台灣的自主能源比例提高，在應對中東能源危機「就會非常自如」。中油先前在宜蘭員山鑽井深度達到4028公尺，證明宜蘭地熱模型與中油在鑽井探勘上有達到深層地熱，目前轉為監測井。而冬山是第二口深層地熱井，鑽井深度已達2200公尺，預計今年六月可以鑽到4000公尺，目前都符合鑽井前的分析，中油對冬山這口井抱持很大期待。

台電有持續尋找地熱發展機會，台電再生能源處主任徐文科指出，台電既有場址擴充、自有土地周圍開發並與國內外機構共同開發等四大措施，深化地熱發展。

他提到，過去仁澤地熱電廠台電跟中油合作，屬於先導型地熱電廠，裝置容量僅0.86MW，原系統運作影響效能，但一年多後導入新系統，有效提升容量因數，也加入線上即時監測系統、AI等功能找出最好運維方式。他指出，仁澤電廠周圍地熱潛能高， 將開發仁澤二號井，裝置容量可從0.86MW增加到3MW，規劃下半年招商、擴廠。

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