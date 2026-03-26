立委要求5/1前提出「長照假」試辦計畫 洪申翰：需綜合評估

立法院社福衛環委員會（25）日針對「長照假」制度進行質詢。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣邁入超高齡社會，「照顧離職」成職場隱憂。立法院社福衛環委員會（25）日針對「長照假」制度進行質詢，雖然衛福部部長石崇良表示，可從「初次有長照需求」的新手照顧者，研議由政策給予支持，但立委建議比照育嬰留職停薪的方式給予薪資補貼，更要求5月1日勞動節前提出包含薪資補貼的「試辦計畫」，對此，勞動部部長洪申翰表示，個別假別並非就保法給付項目，仍需進行綜合評估。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請衛生福利部長及勞動部部長就「在職照顧者支持體系是否完善、長照3.0服務輸送與長照安排假評估」進行專題報告，並備質詢。

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民進黨立委林月琴今日引用調查指出，超過6成的勞工曾因為長期照顧壓力考慮離職，有 76.2% 的勞工表示，即使「無薪」也需要「長照安排假」。也就是說，勞工不需要錢來貼補，但他就是有這個需求，代表需求已經很明確且正在發生。詢問勞動部與衛福部，是否足以推動「長照安排假」？

林月琴更引用數據指出，目前台灣面臨缺工與婦女勞參率低迷的雙重挑戰，若員工因家庭照顧需求被迫離職，企業需付出約 1.5倍年薪的重置成本來重新訓練新人，對社會生產力是巨大損失。她主張，應優先針對衛福部估計每年約2至3萬名的「初次長照需求者」提供協助。

對此，衛福部長石崇良認為，目前已針對申請流程予以簡化，認同林月琴提出的，限縮在第一次申請的民眾給予支持的方向，認為可行性高，應該要去討論。

林月琴估算，若以2至3萬初次照顧者估算，整體成本大概 9到11億元，如果用投保薪資6成計算，整體估計預算大6.4億。採取育嬰留停的規模跟方式進行，以投保薪資8成薪算約8.6億。他詢問勞動部長洪申翰，既然育嬰留停是由就業保險來提供，這個「長照安排假」是否可以依循？因為目的是不要讓勞工因為照顧而離職，她認為絕對符合就業保險法的一個精神，就業保險基金是不是可以支應？

勞動部部長洪申翰對此表示，對於相關假別的必要性跟可行性，他認為可以進行綜合的思考。但在經費上，洪申翰強調，就業保險在本質上屬於「社會保險」，育嬰留停津貼是就保法的法定給付，如果要由就保法處理「個別假別」，因為不是法定給付項目，若要改為支應特定假別的津貼，還需牽涉到「費率」，也涉及法律定位與制度變革，需再進行綜合思考。

但林月琴仍認為，面對高齡化及少子化社會，高齡照顧仍是不可迴避的議題，因此仍要求勞動部與衛福部，在今年5月1日勞動節前，提出「長照安排假」的試辦計畫，其中應包括薪資補貼。

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