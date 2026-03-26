首例！美陪審團認定「無限捲動」傷害青少年 Meta、YouTube敗訴須賠償

洛杉磯高等法院判決Meta與YouTube須為演算法設計導致的用戶心理傷害負責後，受害者家屬在法院外舉行記者會。這起指標性訴訟確立了社群平台在保護年輕用戶心理健康上的法律義務。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國洛杉磯高等法院25日裁定，Meta與YouTube平台設計與用戶身心健康受損存在關聯，兩大科技公司須共同支付600萬美元（約新台幣1.9億元）的賠償金。這項判決為全球科技產業面對「社群平台設計責任」的訴訟立下關鍵先例。

據《法新社》報導，這項裁定來自全美超過千起合併訴訟中的指標性案件。陪審團在審議後認定，Meta與YouTube在平台運作設計上存在過失，且相關設計與原告的身心健康惡化具備實質關聯。該名原告自幼年時期便開始使用相關社群平台，長期使用下導致自我價值觀扭曲、社交功能退化等問題。

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演算法設計與強制停留機制

法庭攻防核心在於演算法是否刻意誘導用戶「強制停留」。原告律師指出，包括「無限捲動」（infinite scrolling）、影片自動播放、密集推播通知以及「按讚數」等機制，並非僅為服務用戶而設，而是透過演算法驅動用戶的強迫性使用。

庭審期間，原告描述了長期使用社群平台後的心理變化。她表示，長時間投入平台活動後，開始放棄原有的愛好，並難以與現實朋友建立穩定連結，自我價值感出現嚴重扭曲。原告並在庭上陳述，該平台的使用經驗與其心理狀態惡化存在關聯，其中更涉及嚴重的自我傷害念頭與情緒困擾。

對此，Meta與YouTube均表示將提出上訴。Meta發言人強調，青少年心理健康議題複雜，難以歸咎於單一應用程式；Google發言人則重申，YouTube平台是基於影音串流需求建立，並非成癮導向的社群媒體。

產業分析師指出，此判決的真正威脅在於「產品設計責任」的確立。若各大科技公司未來被迫針對演算法機制進行調整，將直接衝擊其仰賴「使用者停留時間」的廣告營收模式，對商業經營構成挑戰。

報導指出，該名原告從幼年時期便開始使用相關服務，長期的數位參與導致其出現社交焦慮等問題。目前全美各地仍有超過千起類似案件正由法院審理中，後續司法審判結果，將成為各大科技公司評估平台設計合規性的重要參考。

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