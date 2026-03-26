國家磐石獎徵件開跑 線上申請報名截至5/22

第35屆國家磐石獎徵件簡章。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕「國家磐石獎」自民國81年創立以來，已邁入第35屆，成為我國中小企業追求卓越經營的最高榮譽，本屆國家磐石奬已開始受理徵件，採線上申請報名，報名申請截止至今年5月22日。

獎項主辦單位經濟部中企署今（26）日說明，磐石獎以選拔經營績效穩健和財務狀況穩定的優秀企業為主軸，在面對全球供應鏈重組與2050淨零碳排挑戰，本屆評選機制將納入永續經營關鍵指標，透過產官學專家的實地訪審與經營診斷，協助參選企業強化核心競爭力並加速轉型升級。

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中企署表示，本獎項將由政府高階首長親臨頒獎，獲獎企業除提升品牌公信力，亦可加入成為「磐石獎聯誼委員會」會員，與歷屆得主進行跨域交流，共創商機。

詳細資訊可至中企署網站/輔導主軸/奬項競賽（https://www.sme.gov.tw/smeaward/）查詢。若有申請相關疑問，可洽詢國家磐石獎選拔委員會工作小組，聯絡電話：02-23660812分機154。

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