外媒示警這12種「看似穩定」職業 萎縮速度遠超你的想像

外媒指，12種看似「穩定」的職業，其萎縮速度遠超你的想像。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕多年來，有些職業一直被視為穩定可靠、需求穩定。然而，隨著科技進步、自動化以及產業轉型，現實正在悄悄改變。美國財經媒體指出，這些曾被認為穩定的工作，隨著企業採用新工具、消費者改變工作、購物及溝通方式而逐漸減少。避免投入需求下降的職業，可能是理財上最明智的選擇。以下是12個你以為「穩定」的職業，其實正快速萎縮。

1.打字員與文字處理員：預計10年內就業成長下降36.1%。打字員負責文件輸入與排版，曾經需要專門的辦公室人員，因此被認為是穩定的行政職業。但隨著文字處理軟體、語音轉文字工具與行政自動化普及，對專業打字員的需求大幅下降。美國勞工統計局BLS預測，未來十年就業將下降超過三分之一。

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2.資料輸入員：預計10年內就業成長下降25.9%。資料輸入員負責將各類數據輸入系統，是金融、醫療和政府部門常見的入門職位。但隨著自動化與AI資料捕捉系統普及，人力需求快速下降。BLS預測，未來十年就業將大幅減少。

3.接線生：預計10年內就業成長下降27.5%。電話接線生（Telephone operators）負責在醫院、飯店及大型企業中轉接來電，曾是必需的職位。但隨著自動電話系統與直撥功能普及，對人工接線的需求下降。BLS預測，未來十年此職位將持續萎縮。

4.總機：預計10年內就業成長下降26.3%。電話接線生與總機（Switchboard operators）類似，但是後者負責將來電轉接到正確部門，曾在企業及醫療環境中不可或缺。但隨著現代電話系統與統一通信平台普及，自動轉接取代了人工操作。BLS預測，未來十年此職位需求將明顯下降。

5.電話行銷員：預計10年內就業成長下降22.1%。電話行銷員曾是金融、保險與零售行業的主要銷售力量，但嚴格法規、垃圾電話過濾與線上行銷工具取代部分業務，使人力需求下降。BLS預測，未來十年就業將減少。

6.銀行出納員：預計10年內就業成長下降13%。銀行出納員長期被視為可靠職位，但行動銀行、網路服務及ATM降低了分行交易量，許多銀行縮小實體分行規模。BLS預測，未來十年此職位將持續減少。

7.印刷裝訂與後製工：預計10年內就業成長下降16.1%。印刷裝訂工負責紙本書籍、報紙等產品的裝訂與後製，但數位媒體替代紙本產品，加上自動化工序，人工需求減少。BLS預測，未來十年就業將下降。

8.收銀員：預計10年內就業成長下降10%。收銀員負責零售交易，但自助結帳系統與行動支付普及，降低對傳統收銀員的需求。BLS預測，未來十年此職位將持續下降。

9.薪資與工時文書人員：預計10年內就業成長下降16.7%。負責員工工時、薪資及紀錄，但雲端薪資平台與自動化HR系統取代人工操作。BLS預測，未來十年就業將下降。

10.檔案行政人員：預計10年內就業成長下降15.9%。該工作負責維護紙本文件與辦公室文件流，但數位文件管理與雲端儲存取代了此職務。BLS預測，未來十年此職位需求將下降。

11.簿記、會計及審計人員：預計10年內就業成長下降6%。負責企業財務記錄，但雲端會計與自動化軟體能即時完成多數任務，人工需求減少。BLS預測，未來十年就業將下降。

12.郵件分揀員：預計10年內就業成長下降5%。郵件分揀員負責信件分類，但自動化分揀及數位通訊替代紙本信件，使人工分揀需求下降。BLS預測，未來十年此職位將減少。

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