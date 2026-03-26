從負債累累到擁千萬資產 1名上班族揭躋身「富裕層」靠這4招

日媒以真實案例揭示，普通上班族從負債到賺進千萬的秘訣。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕曾負債累累，如今卻擁有1億日圓（約新台幣1908萬元）的資產。日本一名普通上班族在不到8年的時間，靠精準策略成功晉升富裕階層。他表示，這並非靠什麼捷徑，而是靠4大原則扎實執行。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名理財作者兼YouTuber分享親身經歷，回想自己存下1億日圓的7年半時間，並沒有什麼捷徑可走。這完全是靠著日復一日培養習慣和行動，不斷改進理財技巧，這一切都可以歸給以下4種方式。

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首先，完全不背負債務。作者對於未來是否購屋持開放態度，認為若地段佳、具資產價值，購屋是可行的。但在資產累積初期，住宅多數會隨時間折舊，因此不適合用於資產增值策略。因為原本就不喜歡負債，作者從一開始就以零負債為目標，專注資產形成。

第二，全力以赴地累積財富。自2018年起開始嚴格節約，最初幾年每年生活費僅50至60萬日圓（約新台幣9.5至11萬元），後期也維持在80至100萬日圓（約新台幣15至19萬元）。作者放棄了飲酒聚會、抽菸、賭博、戀愛甚至婚姻等常見社交活動，極限降低支出。同時，作者也全力提升收入，本業之外兼職與副業，使年收入接近500萬日圓（約新台幣95萬元）。除生活費外的所有資金皆投入儲蓄，累積到一定程度後轉向投資，「儲蓄」與「增值」完全並行。然而，這種生活宛如修行僧，無法長期持續，應設定期間並逐步恢復正常生活。

第三，只投資自己的「成功模式」。在通膨高於薪資增幅的情況下，單靠勞動與現金無法有效增值，因此投資是達成1億資產的必要條件。作者嚴選投資標的，只投入確信能獲利的資產，完全避免高風險交易，如信用交易、槓桿ETF或外匯交易。

最後，選擇自己喜歡並能持續的方式。再合理的行動，如果無法持續，也無法達成目標。作者能堅持7年半，是因為找到喜歡且能長期進行的方式。最初節約與儲蓄看似痛苦，但隨著資產增加，看到餘額上升帶來樂趣，像玩遊戲般持續行動。第一年就累積約300萬日圓（約新台幣57萬元）的成功經驗，也帶來極大激勵。

此外，作者在不辭職的情況下穩定累積，固定薪資帶來心理安全感。經營YouTube頻道分享節約與投資知識，也因熱愛而持續創作，至今已發佈約500部影片。觀察同期出道的許多YouTuber消失，作者體認到「持續」本身就極具價值。

資產累積並非短跑，而是一場馬拉松。能否將喜愛的領域融入日常生活，是持久成功的關鍵。其策略是「即便市場崩跌，也持有現物」，只投資能長期堅持的標的，這種專注勝利模式的策略，最終推動他達成1億日圓資產。

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