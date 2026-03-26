去年國銀獲利續創新高！花旗員工貢獻度稱王 兆豐居公股之首

去年國銀獲利續創新高！花旗員工貢獻度稱王。（彭博資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行公布2025年本國銀行營運績效季報，去年國銀稅前淨利5819億元與平均員工貢獻度290.5萬元，雙雙創下新高，其中，又以花旗銀行蟬聯冠軍寶座；8大公股銀行則以兆豐銀員工貢獻度最高。

儘管去年因聯準會降息，台美利差縮減，導致國銀在SWAP換匯交易等收益減少，但國銀利息淨收益、手續費仍持續增長，帶動2025年國銀總獲利仍續創新高。

請繼續往下閱讀...

根據央行統計，去年國銀稅前淨利5819億元，年增606億元或11.62%；平均權益報酬率（return on equity, ROE）及資產報酬率（return on assets, ROA）分別為10.93%及0.77%；平均員工貢獻度（稅前淨利/員工人數）290.5萬元。2025年底逾放比率持平於0.15%。

在個別銀行表現上，若排除性質特殊的輸出入銀行與農業金庫，花旗銀行因調整業務結構、拆分消金業務後員工人數下降，帶動平均員工貢獻度顯著提升，已連續兩年蟬聯冠軍，達1658.03萬元。其後依序為上海商銀581.15萬元、匯豐商銀574.18萬元、京城銀行480.04萬元，以及兆豐銀行475.34萬元。

8大公股中，仍由兆豐銀行居冠，其次為台灣銀行（425.03萬元）及第一銀行（366.11萬元），排名與前一年相當。不過華南銀行表現亮眼，員工貢獻度大幅成長至351.68萬元，超越土地銀行（347.87萬元），躍居第四名。

此外，純網銀包括將來銀行、LINE Bank及樂天銀行等三家業者，目前仍呈現虧損，尚未產生員工貢獻度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法