外籍幫傭申請資格放寬 立委轟「托育制度回頭路」

外籍家庭幫傭申請新制上路，4月13日起正式受理申請，但立委林淑芬砲轟，相關評估未完成倉促上路，無異是「托育制度回頭路」（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕外籍家庭幫傭申請新制上路，4月13日起，只要家中有1名未滿12歲的兒童就可申請，今日多位立委對此重砲轟擊。民進黨立委林淑芬質疑，包括性別影響評估、失業衝擊評估及兒童最佳利益評估等相關衝擊影響至今尚未出爐，政策就大幅開放，將對現有的數萬名居家相關從業員的工作權造成嚴重衝擊，砲轟無異是「托育制度回頭路」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請衛生福利部長及勞動部部長就「在職照顧者支持體系是否完善、長照3.0服務輸送與長照安排假評估」進行專題報告，並備質詢。

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民進黨立委林淑芬質疑，勞動部開放一孩家庭就可聘外籍幫傭的政策，明顯就是讓「托育制度回頭路」。林淑芬說，根據現行《兒少法》，保母、居家式托育服務提供者應向各地方政府主管機關辦理登記，保母顧小孩須有證照制度，但未來聘外籍幫傭後，外籍幫傭在家顧小孩，甚至連她的「語文能力」都不需要顧及，她痛批，這不是把照顧公共化的政策走回頭路而已，是連照顧小孩的托育制度都走回頭路。

林淑芬詢問洪申翰，目前究竟有多少國人家事服務的從業人員？包括居家保姆、煮飯打掃的鐘點家事工？洪申翰提供的數據指出，居家保母有2.8萬人，鐘點家事打掃及煮飯等家事服務人員1.3萬人，但林淑芬質疑人數「不僅止於此」。

對於這些從業員可能的衝擊，林淑芬詢問洪申翰，法令開放前是否做出具體的衝擊評估？包括性別影響評估、兒童最佳利益評估、就業衝擊報告？洪申翰表示，已有進行但「報告尚未寫出來」。

林淑芬痛批，各項重要的評估都未提供，法令就就直接就開放，詢問勞動部的外勞政策不是應該緊守｢本國人的就業權利」？是應以補充為原則，不能夠產生替代。質疑開放家事幫傭顧小孩，絕對是衝擊本國人就業，產生了替代，這些到宅煮飯的、家庭照顧，都是二度就業婦女，都已是「轉職族群」，如果這些人再失業了，能夠再度轉職嗎？認為勞動部「已經違法」。

對此，洪申翰強調，勞動部在過去幾個月，首先就先掌握到底有沒有這個需求，以及需求的樣態。對於開放外籍幫傭的政策，主要是希望達2大目標，第一個是希望讓雙薪家庭的勞工可以減少離職、安心上班，其次是讓家庭減壓。目前也已提出各項就業政策的支持。

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