一孩家庭可聘移工將上路 立委轟洪申翰「雙標」質疑勞動部受命執行

一孩家庭可聘外籍幫傭下月將上路，但遭立委王育敏質疑，勞動部二套標準（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院上周拍板外籍家庭幫傭申請新制，只要家中有1名未滿12歲的兒童就可申請，4月13日上路，但今日遭立委砲轟「雙標」，質疑對比勞動部對開放80歲老人免評可聘移工的態度，明顯是「二套標準」。勞動部長洪申翰雖澄清，家庭幫傭政策去年下半年即開始討論，但不被立委接受，更公開質疑，是否是因為總統賴清德覺得政策好棒棒，勞動部、衛福部就「奉命執行？」

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請衛生福利部長及勞動部部長就「在職照顧者支持體系是否完善、長照3.0服務輸送與長照安排假評估」進行專題報告，並備質詢。

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國民黨立委王育敏質詢勞動部長洪申翰，對於去年開放「80歲以上老人即可聘僱外籍看護」的政策，採取極其嚴格的立場，洪申翰更曾在個人臉書表達反對態度。質疑勞動部當初對老人放寬聘請外籍看護的標準守得那麼緊，為何現在只要「家中有12歲以下小孩」就大幅鬆綁開放聘請外籍幫傭？目前的全面開放，完全沒有比照當初發臉書時那樣「嚴格把關」的標準，根本是「雙標」、「前後不一」。

王育敏質疑，在開放一孩家庭可聘請外籍看護這項重大政策之前，在立法院根本「沒有正式討論過」、「沒有專案報告」、「也沒有任何委員提案」，詢問勞動部長洪申翰及衛福部長石崇良，究竟是哪個部會提案的？在提案之前，與哪些團體進行了哪些評估？什麼時候進行的？要求提供會議紀錄

對於立委的砲轟，勞動部長洪申翰表示，這是勞動部與衛福部多次進行討論，認為市場有此需求，而且從去年實施80歲免評聘看護移工的相關配套後，認為已可避免「棄重擇輕」的情形。不過，王育敏仍質疑，洪申翰過去曾表示，「外籍移工不是想增加多少就增加多少」，現在門檻大開、有144萬家庭可以申請，難道不會出現排擠效應？她更公開點名，是否是因為總統賴清德覺得政策好棒棒，2部會就「奉命執行」？擔心一旦開放，原本從事居家照顧的人力可能會流失，大家都會傾向直接聘僱外籍幫傭。

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