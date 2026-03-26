Q1商用不動產單季達961億、創20年新高

根據第一太平戴維斯統計，第一季商用不動產最大買家為科技業、一季便砸789億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕科技業擴廠動能強勁，帶動第一季全國商用不動產交易額高達961億元、創下有統計以來、單季交易額最高。

反觀土地買氣則顯得冷清，第一季僅358億元、年減幅達46%。根據第一太平戴維斯統計，第一季商用不動產最大買家為科技業、一季便砸789億元，其中760億元、高達96%是用來買廠房，而美光砸528億元收購力積電銅鑼科學園區廠房、建物面積高達8萬坪，為第一季最大宗，同時也寫下近20年單宗交易額最高的商用不動產交易案。

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Q1科技業砸789億掃商用不動產

再來則是矽品精密、第一季先以28億購入聯合再生竹南科學園區廠房，昨日再以63.2億購置群創南科台南園區廠房，第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，第一季可觀察到科技業單筆購置的金額持續放大。

至於，第一季商用不動產第二大買家則是壽險業者、凱基人壽以63億元買下楊梅區大型現代化物流倉儲，預估投報率超過4%。

第一季土地市場表現依然低迷，季減幅與年減幅分別為5%與46%，而第一季建商買地金額約146億元，雖較前一季上升26%，但仍位於低檔，知名交易案包括華固建設以30.6億購買信義計劃區、約500坪的住宅區用地，每坪土地單價為611萬元；遠雄建設以27.8億購買南港區逾1千坪的工業區土地，另外，本季最大土地交易案由凱基人壽寫下，以101億元得標台北市陸軍保養廠C基地地上權案，溢價率達51%。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，近期雖受到中東戰火影響，短期經濟不確定性有所升高，但在晶片需求保持強勁下，國內經濟得以延續去年的亮眼表現。

雖然日前央行理監事會議提及，不動產放款集中度逐步改善，但銀行放款及貸款利率維持緊縮，使投資型買方態度更為審慎。

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