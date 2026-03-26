韓星來台點名「這一味」！火鍋訂單飆9成、最強黑馬是它

foodpanda回顧2025年演唱會密集時段的數據顯示，「火鍋」依然是藝人與粉絲心目中的慶功首選。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著韓團接力登台，演唱會經濟不僅點燃了粉絲的熱情，更直接引爆了台灣的「宵夜大戰」。 德商foodpanda回顧2025年演唱會密集時段的數據顯示，「火鍋」依然是藝人與粉絲心目中的慶功首選，台北市火鍋訂單量驚人成長近9成；而令人意外的則是「烤鴨」異軍突起，成為年度最強黑馬。

數據顯示，無論是偶像演出後的私人慶功，還是粉絲散場後的深夜續攤，「火鍋」已成為追星行程中的標配。尤其在台北市，火鍋類訂單年增率逼近90%，顯示熱氣騰騰的鍋物最能慰藉演出後的疲憊。

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foodpanda特別點名韓星來台指名的必吃名單，包含以服務著稱的 「鼎王麻辣鍋」 以及充滿東方美學的 「這一鍋皇室秘藏鍋物」，這些名店不僅是藝人的心頭好，也成為粉絲朝聖「同款美食」的熱點。

除了傳統鍋物，2025年最令人驚喜的隱藏版美食則是「烤鴨」。這波熱潮起源於韓劇《淚之女王》女主角金智媛曾低調現身「享鴨」用餐，此外，IZ*ONE出身的姜惠元也在社群媒體上大讚台灣烤鴨「一吃驚人」。在女神效應的帶動下，六都烤鴨外送訂單均有顯著提升，其中「美食之都」台南市表現最為狂熱，訂單成長接近2倍。

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