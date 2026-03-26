iPASS MONEY支援逾8400項生活繳費！一卡通：用戶逾700萬

iPASS MONEY支援逾8400項生活繳費!一卡通統計用戶逾700萬。（一卡通提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕「一卡通 iPASS MONEY」持續貼近生活，累計支援民生繳費逾8400項，吸引不少用戶持續加入，一卡通統計，全台用戶累計已超過700萬。

一卡通說明，「一卡通 iPASS MONEY」APP建構轉帳、消費、繳費、搭車等生活四大支付場景，全方位整合民眾生活需求，其中生活繳費項目更是領先業界，涵蓋超過8400多項，堪稱全方位繳費神器。

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生活繳費項目涵蓋全台灣各縣市停車費、水電費、瓦斯費、有線電視費（含寬頻費用）、信用卡費、電信費、規費罰緩稅捐、健保費、保險費、醫療照護費（含醫療費、長期照護費用）、國民年金、學雜費、社區管理費、分期帳單。

另外只要帳單上有「TWQR」QR碼，均可透過一卡通iPASS MONEY APP一鍵掃碼繳費，用戶無需使用現金、無需臨櫃也能及時繳納，避免紙本遺失與衍生滯納金。

針對即將來臨的繳稅季，一卡通吸引新用戶體驗強大便利的繳費服務，特別針對首次使用 iPASS MONEY APP繳費新用戶，祭出當月繳費總額享一卡通綠點5%的超值回饋。

一卡通指出， iPASS MONEY累計用戶已超過700萬，將持續深耕智慧支付應用，持續建構更全方位的支付生態圈，打造更便捷、安全、具社會永續價值的支付服務，成為民眾心目中支付工具的首選。

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