酷澎第4座倉儲物流中心啟用 涵蓋70％火箭速配服務

酷澎第4座倉儲物流中心啟用。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕境外電商酷澎（Coupang）今日宣布，在台灣的第4座倉儲物流中心正式於桃園市啟用，可進一步提升顧客整體購物體驗，加上使用AI與機器人技術提升效率與使用體驗，使「火箭速配」服務的穩定性持續提升，目前已可為台灣約70%地區提供最快隔日到貨的配送服務。

酷澎也指出，同時最佳化端到端的購物與收件流程，並推出3項升級配送服務，包含彈性到貨日期、彈性配送地點以及彈性退貨安排，為台灣顧客帶來更升級的配送體驗。

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酷澎倉儲物流執行長Mark Ross表示，酷澎倉儲物流中心持續招募人才，第4座倉儲啟用將帶來超過3000個就業機會，也將持續擴建物流基礎設施，並將足跡延伸至台灣中部及南部，兌現深耕台灣市場，為顧客帶來驚豔服務的承諾。

酷澎全球事務長Robert Porter則表示，去年酷澎獲得台灣經濟部投資審議司核准，成為2025年第二大外資投資案，也是當年度規模最大的美國對台投資。此次物流中心的啟用，展現酷澎在AI驅動智慧物流方面的承諾，並呼應政府強化供應鏈韌性與推動數位轉型的方向。

酷澎指出，第4座倉儲物流中心的啟用，進一步為酷澎擴大在台倉儲與物流能量，推動更高效率的供應鏈運作及快速配送效率，為顧客提供更驚艷的服務內容，並呼應政府強化供應鏈韌性、智慧物流，與擴大AI投資的政策。

自2022年至2024年，酷澎在亞太地區的AI及先進技術投資已超過30億美元，涵蓋物流自動化、配送路徑優化、無人堆高機與分揀機器人等系統，整合持續擴展的倉儲量能，協助品牌夥伴以最佳速度將商品送達顧客手中。

酷澎更於2026年再度榮登LexisNexis全球百大創新公司排行榜；自2021年起，酷澎全球專利布局以平均年增率45%持續成長，持續呈現強大創新動能。

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