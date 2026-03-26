擺脫月光族！7個「務實」理財 是「財務自由」王道

7個「務實」理財，才是「財務自由」王道。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在物價高漲年代，通膨正在吞噬你的錢包，一不小心可能就成為卡奴或月光族，理財專家表示，其實要掌控自己的財務狀況，並沒有捷徑，只要透過做兼職、投資前先還清債務、不藉錢給朋友等7個務實的理財，就能快速達到財務自由。

《Gobankingrates》報導，理財專家戴夫·拉姆齊（Dave Ramsey’s ）幾十年來一直分享著他直言不諱的理財建議，為幫助人們擺脫債務，更好地掌控自己的財務狀況，他分享了以下7個務實的核心理財技巧。

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做兼職

拉姆齊鼓勵人們從事副業來賺取額外收入。副業可以幫助你更接近長期的財務目標，你可以透過副業更快擺脫債務，並在投資方面取得重大進展。

投資前先還清債務

投資前還清信用卡債務能讓你更安心，而且這樣做也更有利可圖，信用卡債務的年利率通常在19.99%到29.99%之間。絕大多數投資者的投資報酬率都達不到這個水準。所以，最好先還清高利債務，然後再進行投資。

別為了耍酷而背負債務

有些人深陷信用卡債務，租賃豪華汽車，購買昂貴的手袋，追求其他各種奢侈品。人們購買這些產品是為了提升社會地位，但這損害了他們的長期財務目標，拉姆齊不贊成這種行為，你不應該為了耍酷而背負債務。

住房支出應低於收入的25%

要將住房成本控制在收入的25%以下，可能需要你兼職一份工作，並在事業上有所發展。設定這個目標會讓房主和租屋者意識到他們不能再繼續待在現在的地方了。這種積極的心態最終能幫助你將住房成本控制在收入的25%以下。

不要藉錢給朋友或家人

家人和朋友可能因為了解你，所以覺得沒必要還錢。這和向銀行貸款不一樣，因為你跟銀行的協商空間沒那麼大。借錢給家人和朋友也可能破壞彼此的關係，因為他們會解釋為什麼不還錢。

有些借錢安排確實可行，但最好一開始就不要嘗試。借錢給親朋好友一次，也可能讓他們再找你要錢，並以此討價還價。

大學學位不值得

拉姆齊曾多次對大學學位提出批評，認為對多數人來說，大學學位並不值得。背負六位數的債務卻找不到穩定的工作，這實在難以令人信服。此外，許多公司已經不再要求求職者擁有大學學位。他只建議那些有明確職業規劃或能夠負擔得起大學教育的人去讀大學。

培養孩子成為優秀的成年人而不是優秀的孩子

拉姆齊也談到了育兒之道，他提倡將孩子培養成優秀的成年人，而不是優秀的孩子。這意味著要教導孩子一些有價值的技能，幫助他們成長為優秀的成年人，例如財務和責任感。

這不僅是一條很好的育兒建議，也是一條理財建議。培養負責任的成年子女可以降低他們將來給你的經濟帶來壓力的可能性。有些孩子從小就沒有被培養成成年人，長大後也無法有所作為，最後導致父母的錢財大量流失。

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