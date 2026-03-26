Uber繞道併foodpanda？ 公平會：Uber對Grab控制力不到13％

公平會今日赴立法院備質詢。圖為代理主委陳志民。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕日前東南亞外送、叫車平台龍頭Grab宣布，將以6億美元（約新台幣192億元）收購德商Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。今日公平會代理主委陳志民回覆立委質詢時表示，Grab財報顯示，Uber持股為13.5%，不過因股權結構區別，Uber對Grab的實質控制權力應未達13%。

陳志民強調，「實質控制力」是公平會審查結合案的核心審查要件之一，將會評估Uber持股控制力是否會影響Grab併購foodpanda台灣後的市場競爭狀況，包含股權狀況、市占率等條件審查，針對「整體經濟利益」與「限制競爭的不利益」為審核標準，評估併購對市場競爭的影響。

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陳志民也說明，Grab欲併購foodpanda台灣一案（新案），與前案Uber Eats申請併購foodpanda台灣案件（舊案）不同之處在於，舊案合併後市占率高達9成，不過新案是Grab取代德商Delivery Hero成為foodpanda台灣掌控者，市場仍是兩大業者相互競爭；目前foodpanda台灣目前的市占率超過4成。

不過邱議瑩、張嘉郡等不同黨派立委都質疑，Uber作為Grab大股東，若併購案通關，未來可能仍會有聯合漲價與間接壟斷行為。對此陳志民則說，公平交易委員會在審查過程中，將會特別注意此問題，並稱會關切店家、外送員與消費者權益，確保市場維持多元競爭局面。

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