焦點股》和碩：AI前景備受看好 創9個月新高

法人看好和碩策略有助於提升其在AI伺服器與資料中心基礎設施領域的競爭力，並強化在全球雲端與企業客戶供應鏈中的地位。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）本月於輝達（NVIDIA）GTC大會發表新一代AI基礎架構平台，主打機櫃級（rack-level）整合與液冷散熱設計，鎖定超大規模與企業級AI部署需求，進一步切入AI工廠建置與資料中心升級市場。市場看好和碩今年營運可望從谷底向上，帶動買盤進場佈局，今日盤中一度大漲近8%、觸及83.5元，創下去年6月13日以來新高。

截止上午10時28分，和碩股價暫報80.6元，漲幅4.13%，成交量1萬3800張。管理層看好生成式AI與大型模型推動算力需求急速攀升，資料中心正朝向高密度、高效率方向演進，因此集團此次推出的機櫃級AI系統，整合72顆輝達Rubin GPU與36顆Vera CPU，相較前一代Blackwell架構，可在僅需四分之一GPU數量下完成模型訓練，推論成本最高降低10倍、吞吐量提升5倍，顯著提升AI運算效率與整體擁有成本（TCO）。

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在系統架構方面，和碩鎖定基於輝達HGX Rubin NVL8平台的2U液冷伺服器，並可進一步擴展為機櫃級解決方案，透過高密度設計與液冷架構，強化對雲端服務供應商（CSP）與企業客戶的支援能力。和碩資深副總暨技術長徐衍珍表示，公司將協助客戶從基礎架構建置邁向AI生產，加速AI應用落地。

法人表示，和碩聚焦多元GPU架構搭配液冷技術，逐步建構從單機到整櫃的完整AI基礎設施產品線，隨著AI資料中心朝向高功率與高密度發展，機櫃級整合與液冷散熱已成為主流架構。和碩此次策略有助於提升其在AI伺服器與資料中心基礎設施領域的競爭力，並強化在全球雲端與企業客戶供應鏈中的地位。

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