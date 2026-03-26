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焦點股》信錦：SpaceX傳本週IPO 早盤急攻漲停

2026/03/26 10:41

信錦董事長陳秋郎對低軌衛星新事業抱持高度樂觀信心。（記者卓怡君攝）信錦董事長陳秋郎對低軌衛星新事業抱持高度樂觀信心。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕SpaceX傳出最快可能於本週申請IPO上市，帶動美國太空概念股全面大漲，今日低軌衛星概念股全面噴出，樞紐及機構件大廠信錦（1582）已成功打進美系一線低軌衛星供應鏈，美系大客戶今年預約訂單大增3倍之多，公司正加速擴產泰國廠，產品線從EMI（電磁干擾）降噪蓋、天線，進一步擴增至地面接收端的散熱片、烘烤盤、支架與底座，信錦董事長陳秋郎預估，今年來自低軌衛星產品營收有望呈現跳躍式成長，公司新品轉型成效開始顯現，目標在未來三年新品營收比重拉高至30%。

信錦今日股價轉強，早盤攻上漲停，漲停價93元，但盤中傳出美伊戰火再度升溫，大盤下殺，信錦漲停打開，截至10:30分左右，信錦股價上漲7.80%，暫報91.2元，成交量逾6500張，較昨日全天2074張大增。

信錦指出，今年資本支出將較去年增加，主要因應客戶需求，泰國廠興建為重點投資項目，預計年底完工，明年產能到位，由於客戶要求低軌衛星相關產品在越南、泰國生產，信錦已成為低軌衛星客戶核心供應商，產品線大舉擴增，從太空到地面皆有產品對應，對公司營運貢獻自今年逐年增加。

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