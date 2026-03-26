太巧？中國知名調查記者「突發病」身亡 才剛爆料眼鏡業暴利內幕

1位中國資深調查記者在完成對中國眼鏡行業暴利問題的調查與報導後，突然因「突發心臟病」離世。示意圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期傳出消息，1位中國資深調查記者在完成對中國眼鏡行業暴利問題的調查與報導後，突然在當地時間19日深夜，因「突發心臟病」離世，相關話題瞬間成為國內外網友們的關注焦點。

X推主「李老師不是你老師」、「作家崔成浩」表示，當地時間20日，多間中國媒體先後發布報導，證實河南廣播電視台都市頻道的資深調查記者魏華，於19日深夜突發心臟病離世，享年45歲。

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「李老師不是你老師」表示，在去世前，魏華剛帶領調查記者團隊，針對江蘇省丹陽市的眼鏡行業暴利問題進行暗訪調查，並將調查結果公布於今年的「3-15晚會」，引發輿論熱議。

「3-15 晚會」節目，是《中央廣播電視總台》（ CMG ） 每年都會與中國消費者協會以及政府部門合作推出的節目，共同揭露、曝光民眾日常生活中侵犯消費者權益的事件，協助民眾維護自身權益。

「李老師不是你老師」稱，魏華在從事媒體行業的20年內，除此次吸引輿論關注的眼鏡業暴利問題外，還多次針對兒童拐賣、電訊詐騙、非法代孕等重大社會事件進行深度調查與報導，其中包含2003至2005年間的「梅姨案」、 2019年「『嬰』謀」相關報導、 2023年潛入緬北詐騙園區解救6名中國人臥底調查，及2025年揭發中國「北方最大地下代孕實驗室」報導。

「作家崔成浩」則稱，由於多年透過深度調查報導揭露並解決中國社會問題，魏華在中國媒體界被視為業界的「知名調查記者」，「李老師不是你老師」表示，在完成此次對丹陽眼鏡行業暴利問題的調查後，河南廣播電視台都市頻道計畫於20日舉辦對魏華的表彰大會，但在魏華離奇死亡後宣布取消。

針對魏華離奇死亡一事，許多網友發聲感慨「好人不長命」，也有網友表示此事相當離奇，認為背後可能存在針對魏華的陰謀勢力。有網友更認為，「做這種調查報導，就是在和風險打交道，很多人都只看到新聞結果，很少有人看到背後付出的代價」。

也有網友表示，雖然中國政府聲稱民眾擁有言論自由，「但似乎不保障言論發表後的自由」；也有部分網友認為，在當局不斷的打壓下，認真揭露黑幕的中國調查記者很可能已經「瀕臨絕種」，「實際數量搞不好比熊貓還少」。

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