強化半導體產業安全防護網 跨域合作全力防堵營業秘密外洩

新竹地檢署舉辦「以法為盾 守護國家核心關鍵技術」座談會，集結政府與產業界力量，強化我國科技產業的安全防護網。（新竹地檢署提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為強化我國半導體產業與核心關鍵技術的保護機制，新竹地檢署近日舉辦「以法為盾 守護國家核心關鍵技術」座談會，集結政府與產業界力量，期透過跨域對話深化公私協力，全面防堵非法挖角與營業秘密外洩等情事，強化我國科技產業的安全防護網。

法務部部長鄭銘謙指出，新竹科學園區為我國最重要的高科技產業聚落之一，2025年園區營業額高達1.7兆元，不僅是經濟成長引擎，更在全球半導體供應鏈中占據關鍵地位。面對全球科技競爭加劇與地緣政治風險升高，法務部近年積極深入各地科技園區，與企業建立溝通平台，協助強化營業秘密保護、證據保全及風險預警機制。

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鄭銘謙並肯定檢警調團隊在查緝非法挖角與營業秘密外洩案件上的成果，並指出相關專責團隊榮獲公務人員傑出貢獻獎，展現政府守護關鍵技術的決心。

高等檢察署暨智慧財產檢察分署檢察長張斗輝強調，國家核心關鍵技術是維繫國際競爭優勢的重要基石。近年涉及境外資金非法挖角高科技人才的案件日益增加，相關法律認定與實務爭議，成為這次座談的重要討論焦點之一，期望藉此提升企業法遵意識與防護能力。

座談會匯集多個中央與地方機關，包括國防部、大陸委員會、經濟部、數位發展部、國家科學及技術委員會及法務部調查局等，並邀請園區廠商與學研機構代表參與，建立跨部會合作平台。

會中多位專家就不同面向進行分享，包括國家核心技術的法律架構、認定標準、營業秘密審理實務、犯罪趨勢分析、投資審查制度，以及核心技術人員出境管理規範等。另有檢察官以實務案例說明偵辦經驗，並提出企業可採取的具體防制作法，如落實保密協議、建立技術分級制度、強化員工管理及完善證據保存流程。

新竹地檢署表示，未來將持續整合檢警調資源與產業力量，以法治為後盾，守護我國科技產業發展命脈，確保在全球競爭中維持領先地位。

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