焦點股》世紀風電：今掛牌衝200元 營收、獲利持續攀升

世紀風電今掛牌。（世紀風電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內離岸風電水下基礎製造龍頭世紀風電（2072）今（26）日以每股186元正式掛牌上市，早盤最高達200元，漲幅達7.5%；世紀風電去年度全年累計營收突破百億大關，達新台幣102.76億元，每股盈餘（EPS）更高達11.94元，今年隨專案執行，營運、獲利將持續攀升。

隨著區塊開發3-1及3-2期風場陸續進入建置高峰，世紀風電有望成為主要受惠廠商之一，整體風場建置期預計延續至2029年，預期2026年至2029年間營運動能將維持穩健成長。此外，政府逐步明確化3-3期開發規劃，預計釋出約3.6GW裝置容量，並規劃於2026年完成選商、2030至2031年間陸續併網。

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世紀風電去年中與風睿能源簽約，執行海盛、海廣兩座風場，合計有92座套管式水下基礎，在國產化與非國產化的訂單全數交由世紀風電生產，代表公司已經可和海外的非國產化廠商競爭。目前擁有在手訂單主要為渢妙 （500MW）、海盛（495 MW）及海廣風場 （800 MW）等專案，公司將持續積極爭取訂單，主要各專案執行期間落在今年及明後年，2026年起營收、獲利可望持續攀升。

世紀風電持續投入先進製程設備與專業技術人才培育，並於台北港建置約50公頃之製造基地、亞洲最大塗裝廠房及多座超大型組裝工作站；世紀風電目前正進行擎天塔及五期廠房建造，以因應不同型式與大型化套管式水下基礎之製造需求。

另世紀風電目前已與國內外夥伴建立策略性合作關係，持續深化國內外離岸風電產業市場拓展；世紀風電2023年度、2024年度及2025年的EPS分別為6.67元、10.62元及11.94元，隨著專案執行，預期營收規模將會持續攀高。

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