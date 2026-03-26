卡達宣布天然氣供應中斷 亞洲國家重回煤炭？

伊朗戰爭對天然氣產業的打擊，比對石油產業的打擊更大。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕天然氣危機正在快速升溫，甚至超越石油衝擊，近期卡達供應嚴重受阻，有4個國家的供應合約已無法履行，導致全球市場出現實質性缺氣，而不只是價格上漲。《路透》指出，伊朗戰爭似乎對石油和天然氣行業造成了同等程度的打擊，但看似對稱的表象之下，卻隱藏著一個關鍵的不平衡。

全球天然氣供應鏈的改道選擇和儲存能力都比石油市場少，這使得天然氣消費者所受到的影響更為嚴重。此外，關鍵天然氣基礎設施、尤其是液化天然氣工廠，其建設和維修比同等石油基礎設施更為複雜且成本更高。這意味著，煉油廠停產後通常比液化天然氣出口中心更快恢復營運。

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卡達作為全球約15%液化天然氣（LNG）供應來源之一，在供應受阻下，天然氣價格已大幅飆升。其中，亞洲自2月28日以來暴漲143%、歐洲也上漲85%。

分析師指出，但真正的問題不在價格，而在「有沒有氣可用」。與2022年相比，這次供應受損更加嚴重，實體可用量明顯下降。更複雜的是，美國政府官員甚至警告，若歐盟未按照既有貿易協議行事，可能面臨更高的LNG價格，為市場再添不確定性。

過去數十年，全球天然氣需求成長速度是石油的2倍，主要來自各國以天然氣取代燃煤，以降低污染與碳排放。然而，在供應緊張之下，部分亞洲國家已開始「回頭用煤」，因為燃煤電廠可以快速啟動，而風電與太陽能則受限於天氣與建設時程。

相較之下，歐洲情況更加棘手。多數歐盟國家已關閉燃煤電廠，難以快速重啟，使能源安全面臨更大壓力，尤其是在其主要外部供應來源需求同步上升的情況下。美國雖是全球最大天然氣生產與出口國，但隨著大型科技公司加碼AI投資，國內電力需求快速增加，進一步推升天然氣需求與價格，連帶影響LNG出口價格。

亞洲國家重回煤炭，顯示LNG價格已高到難以承受，而歐洲可能也將面臨同樣情境。事實上，早在2022年，法國總統馬克宏就曾批評，美國在歐洲能源危機中「從中獲利」，如今類似情況可能再度上演。

但更令人擔憂的是，天然氣短缺可能引發肥料供應危機，進一步推高糧食價格，形成新一波通膨壓力。對亞洲與歐洲等能源進口國而言，這意味著必須同時面對能源與食品兩大壓力。

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