台美談判推手顏慧欣傳生前遭長官排擠？知情人士網上爆內幕

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳3月12日因病離世，享年53歲。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳3月12日因病離世，享年53歲。隨後有媒體報導指出，顏慧欣生前在經貿辦公室疑似遭受長官排擠、工作不愉快，引發外界議論，輿論多批評該報導。對此，有疑似顏慧欣同事的網友在社群平台Threads發文表示，雖無法證明顏慧欣離世與職場壓力之間存在因果關係，但顏慧欣生前確實曾遭遇長官打壓與不當管理，呼籲外界在檢視媒體的同時，也應關注相關職場問題。

帳號名稱為yhou.1286的網友今（26日）稍早發文指出，有關顏慧欣離世的事，以及相關報導指出「同事表示顏在經貿辦公室受到長官排擠，工作並不愉快」，鑑於目前輿論風向幾乎一面倒地批評該報導與記者，但他希望提供一些不同的觀察。

請繼續往下閱讀...

yhou.1286表示，首先，該報導的寫法，確實有可能讓部分讀者將「受到長官排擠、工作並不愉快」與「身體不適、舊疾復發、於3月12日辭世」兩者產生聯想。這樣的連結是否成立，顯然無人能證明。

然而，在未釐清事實前，即指控該報導為「製造假新聞」，yhou.1286認為對記者和顏慧欣並不公平，因為顏慧欣確實曾在職場中承受排擠與壓力。再者，多數批評記者的網友並非知情人士，也未曾與該名長官共事，網友的判斷恐怕難以全面反映實情。

網友：顏慧欣長官在圈內惡名昭彰

yhou.1286表示，很多跟顏慧欣一樣在圈內的同事們應該能感同身受，該名長官可說是惡名昭彰，早在前一單位擔任局長期間，就有多名同事因其管理風格而選擇離職或出現憂鬱情形。該名長官情緒控管長期存在問題，經常在內部會議，甚至在有外部單位或外國賓客在場的會議，公開責罵同事與屬下、宣洩情緒。這種行為不僅對同仁造成極大心理壓力，在對外場合也十分有損機關及國家形象。

回到本次事件，yhou.1286表示，顏慧欣自從離開中經院加入行政院經貿談判辦公室後，在業務推動上長期承受該名長官的管理風格所帶來的壓力。例如在會議上頻頻遭該名長官當眾否定與斥責其不同的專業觀點、要求屬下繞過顏慧欣直接將公文和資訊呈報該名長官，實質上削弱甚至架空顏慧欣擔任副總談判代表的角色與職責。

然而在立法院質詢這種需面對龐大壓力的場合時，大多時候卻又推顏慧欣出去代表答詢，自己幾乎不出席面對。該名長官對團隊內部資訊的控管，刻意不分享資訊，來強化自己在高層長官面前的能見度，並不是第一次發生，顏慧欣也不是唯一承受這種處境的同事。

至於媒體指出「了解內情人士」表示「排擠說是刻意操作」、「談判時意見不合是常態，排擠說過於誇大」等說法，yhou.1286認為也有待商榷。若該人士根本未曾與該名長官共事，想必其對實際工作情境的理解恐怕有限。若明知實情，那恐怕是在企圖淡化惡行，護航該名長官。意見不合在專業決策過程中本屬常態，但這是否能合理化架空同事職責、或因同事持有不同專業判斷而當眾責罵的行為？

文章最後，yhou.1286強調，沒有人能夠將「受到長官排擠、工作並不愉快」與「身體不適、舊疾復發、最終辭世」之間建立直接因果關係。不過希望大家在責罵媒體的同時，不要忘了顏慧欣在行政院經貿談判辦公室任職期間，確實承受過該名長官的委屈與壓力，並願顏慧欣安息，稱「慧欣，您的辛苦，同事們都看在眼裡⋯」。

發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「簡單說，這就是霸凌，讓這名長官浮出來吧」、「也沒多少位長官了吧」、「長官名字是最近機場鬧得沸沸揚揚的K-pop天團女星嗎?」、「閣下這樣寫，看來是自詡知情人士，既然知情，不應當含沙射影吧。」、「這裡是不是有瓜可吃，話說不看僧面看佛面，顏教授的爸爸也是一號人物，對方也敢霸凌？」、「嗯 業界都知道…」、「寫出來 講出來」、「天啊……真令人驚訝！」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法