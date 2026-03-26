國際油價暴跌後急拉回！關鍵在伊朗「這個決定」

國際油價週三（25日）下跌約2%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（25日）下跌約2%，盤中一度出現更大跌幅後收斂，主因伊朗正審視美國提出的結束戰爭方案；該衝突已干擾來自波斯灣的全球能源供應。

布蘭特原油期貨下跌2.27美元，跌幅2.2%，收於每桶102.22美元。盤中稍早，布蘭特原油一度重挫高達7%。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨下跌2.03美元，跌幅同為2.2%，收於每桶90.32美元。

一名伊朗高級官員週三向《路透》表示，儘管伊朗最初回應偏向負面，但仍在審視美方提出的停戰方案，顯示德黑蘭尚未正式全面拒絕。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指出，若德黑蘭不接受其已「在軍事上被擊敗」的現實，美國總統川普將進一步加大對伊朗的打擊力道。

在公開場合，伊朗官員對與川普政府進行任何談判的可能性表達強烈不屑。然而，針對由巴基斯坦代為轉交、包含15點內容的美方提案，伊朗延後給出正式回應，顯示德黑蘭內部至少部分人士可能正在評估該提案。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates分析師在報告中指出：「在白宮試圖放大談判進展、而伊朗則拒絕承認有任何突破的情況下，油市將隨著伊朗戰爭相關消息持續劇烈震盪，短期內下行空間也將受到限制。」

近期油價劇烈波動，已推升2大原油期貨基準價格的歷史波動率（以30日實際收盤價計算）至2022年4月以來最高水準。

這場戰爭幾乎已使經由荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的原油與液化天然氣（LNG）運輸全面停擺，該航道平時承載全球約5分之1的LNG與原油供應。國際能源總署（IEA）形容，此為史上最大規模的石油供應中斷。

目前每日原油供應損失約達2000萬桶，自2月28日戰爭爆發以來，累計已損失約5億桶，相當於全球5天的供應量。白宮表示，美方正「密切關注」如何協助油輪通過該海峽。

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