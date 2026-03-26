焦點股》光焱科技：遭汎銓提告侵權 股價重挫

光焱科技遭汎銓提告侵權，股價重挫。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕檢測分析廠汎銓（6830）昨宣布對光焱科技（7728）提告，指出光焱科技涉及侵害該公司「光損偵測裝置」發明專利，向法院請求排除及防止侵害專利權所有行為，並要求損害賠償新台幣2億元。衝擊光焱科技今股價重挫，以756元開盤，下跌74元、跌幅達8.9%，汎銓則強攻漲停，達474元、大漲43元。

光焱科技透過重訊公告，公司尚未收到任何法院送達的正式起訴狀或法律訴訟資料，並強調，公司深耕光學檢測與光電子晶片檢測領域已長達16年，向來極度尊重智慧財產權，旗下所有核心產品均為團隊自主研發的自有技術，並沒有也無須使用其他公司的技術與專利，且其技術與設備長期以來廣獲國內外客戶肯定，公司目前也有自身專利正處於申請程序中。

請繼續往下閱讀...

針對訴訟的後續處理與營運影響，光焱科技表示，已委請專業律師團隊處理，待收到正式訴訟文件後，將積極配合司法程序進行必要的答辯，以捍衛公司、客戶及全體股東的合法權益。經公司內部衡酌目前已知情節，評估該案對財務及業務均不致產生重大影響，各項營運、業務及設備出貨皆照常運作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法