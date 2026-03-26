未公告先布局！華泰、華邦電等11檔高機率送股東紀念品個股 今為最後買進日

股東會旺季來臨，領取股東會紀念品的小確幸也隨之登場。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季到了，各家公司發放的股東紀念品又變成投資人關注的重點。不只已經公布的公司受關注，還沒公布內容的個股，也吸引不少投資人提前卡位。

今（26日）是包含國喬（1312）、華泰（2329）、華邦電（2344）、國票金（2889）等11檔股票的最後買進日。雖然還沒公布紀念品，但這些公司過去5年都有發放紀錄，因此被認為今年也很有機會，投資人可趁此機會提前布局，搶得領取紀念品資格。

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以下為4檔股票近5年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：

股票代號 公司名稱 最後買進日 近5年曾發放的股東會紀念品 1312 國喬 4月26日 掌廚可樂膳304不鏽鋼分隔防燙保鮮盒、鍋寶不鏽鋼雙層手提餐盒、VISIONS多功能導磁盤、蜂王橄欖潤澤草本皀二入、蜂王乳油木果皂80克二入 1582 信錦 4月26日 近5年皆發放7-11商品卡100元 2329 華泰 4月26日 戶外用摺疊手柄不銹鋼杯、7-11商品卡50元、小熊保溫保冷提袋 2344 華邦電 4月26日 美琪抗菌皂組（1組4入）、美琪抗菌洗手慕斯500ml、美琪T3抗菌洗手慕斯 2480 敦陽科 4月26日 近5年皆發放7-11商品卡35元 2889 國票金 4月26日 近5年皆發放7-11商品卡50元 3356 奇偶 4月26日 近5年皆發放7-11中杯美式或現萃茶提貨卡 3535 晶彩科 4月26日 金安德森堅紋方口玻璃碗、環保袋（晶彩科）、沙威隆抗菌清潔皂85克、蜂王英國薰衣草皇家貴族皂70克一入 4974 亞泰 4月26日 7-11商品卡50元、小雛菊袖套、多功能微波保鮮盒、修容7件組 6438 迅得 4月26日 近5年皆發放7-11商品卡50元 8916 光隆 4月26日 7-11商品卡50元、羽毛胜肽乾洗手噴霧

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