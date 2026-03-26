高中生就創業變老闆！這對年輕兄弟靠「垃圾生意」翻身致富

來自麻薩諸塞州的廢品回收與轉售公司「Junk Teens」，在短短幾年內迅速成長。（圖擷取自Junk Teens臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕從垃圾場撿到一對還能用的喇叭開始，美國一對年輕兄弟竟打造出年營收超過300萬美元（約9652萬元新台幣）的事業！來自麻薩諸塞州的廢品回收與轉售公司「Junk Teens」，在短短幾年內迅速成長，2025年營收達304萬美元（約9871萬元新台幣），淨利超過68.6萬美元（約2207萬元新台幣），成為疫情後青年創業的代表案例之一。

《CNBC》報導，公司創辦人、現年22歲的柯克（Kirk McKinney）在青少年時期騎腳踏車到當地垃圾場，意外發現一對狀況良好的音響，「那一刻我完全著迷，之後不斷回去尋寶，甚至把房間堆得像囤物屋一樣」，他回憶這些被丟棄的物品，後來成為他在網路平台轉售的第一桶金。

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隨著經驗累積，柯克逐漸發現，不只是撿東西轉賣，更有人願意付費請他清理家中廢棄物。他嗅到商機後，決定辭去超市工作，找來當時仍是高中生的弟弟雅各（Jacob McKinney）共同投入創業。兩人用4000美元買下一輛二手皮卡，開始承接搬運、清運與各類零工，從最基礎的體力活做起。

雅各坦言，一開始他們其實也不確定自己想創業，但隨著顧客逐漸增加，尤其在得知兄弟倆會將物品再利用或轉售後，其業務需求快速成長，也讓他們決定專注經營廢品清運與再販售。

創業初期並不輕鬆。兄弟倆白天上課、放學後工作，甚至為了配合垃圾場營業時間，特地向學校爭取空堂時間，還曾把垃圾車停進校園。隨著案件增加，他們不得不犧牲休閒娛樂、壓縮時間，並招募同學朋友加入，逐步建立團隊。

家庭背景成為他們的重要支撐。父母本身經營樹木服務公司，從小耳濡目染下，兄弟倆對企業營運並不陌生。柯克表示：「我們看著父母處理帳務與管理，也會主動請教」。此外，他們也透過YouTube自學，了解公司設立、稅務規劃等基本知識，並招募朋友與同學協助體力活，利用當地口耳相傳與社群媒體建立客戶群。

隨著營運步入正軌，Junk Teens在2021年2月成立，首年即接近六位數美元獲利，並進一步購入垃圾車擴張規模，2023年起他們開始租用倉庫，逐步提升營運效率，2024 年，也就是雅各高中的最後一年，公司營收突破 120 萬美元（約3860萬元新台幣），到了2025年，該公司已擁有約20名員工、5輛垃圾車，並在麻州東部設立2個據點，全年完成超過5500筆清運案件，公司每案收費約 300 到 600 美元（約9652至19304元新台幣）不等。

如今，兄弟倆一邊就讀巴布森學院（Babson College）的創業學程，一邊經營公司，各自領取著六位數美元的薪資。他們也逐漸將重心轉向管理與策略，近2年已很少「親自出場」，還導入行銷工具並擴大營運版圖，Junk Teens 在 Instagram 與 TikTok 的追蹤者總數超過 40 萬人。

儘管事業成功，柯克仍強調，創業的初衷不只是賺錢，「我們希望替身邊的人創造未來，也希望能做自己熱愛的事，而不是被困在不喜歡的工作裡。」

展望未來，Junk Teens預計2026年營收將達500萬美元（約1.6億元新台幣），並計畫擴展至美國東岸其他城市。面對大型廢棄物處理企業的競爭，兄弟倆仍保持樂觀態度。柯克表示：「我相信，等我們畢業後，事業會迎來更大的成長。」

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