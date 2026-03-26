代理式AI風險升溫 NVIDIA聯手趨勢科技打造「內建安全」新架構

趨勢科技宣布與NVIDIA擴大合作，支援在NVIDIA GTC大會上最新發表的開源代理式AI執行環境NVIDIA OpenShell。（彭博）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球網路資安廠商趨勢科技近日宣布，將與NVIDIA擴大合作，共同支援NVIDIA在GTC大會上最新發布的開源代理式AI執行環境「NVIDIA OpenShell」。

隨著AI生態系統的持續演進，趨勢科技與NVIDIA的合作將顯著提升NVIDIA OpenShell的資安能力。趨勢科技的企業事業群營運長金敬秀表示：「代理式AI正在改變資安的公式。當AI系統能夠自我規劃、採取行動並與其他工具互動時，其風險特徵將與傳統AI截然不同。與NVIDIA的合作，將安全直接嵌入核心架構，幫助企業以所期望的可視性與控制力來採用代理式AI。」

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傳統AI資安模型主要設計用於短暫的使用者與模型互動，而代理式AI則徹底改變了這一模式，它能夠不斷運作並在各種環境中進行行動。

NVIDIA OpenShell作為一個開源執行環境，支援長期運行並具備自我進化能力的AI代理，這些能力儘管能顯著提升生產力，卻也引入了如未授權存取、隱藏行為、提示詞注入及非預期系統存取等新風險。

對此，NVIDIA策略性企業合作夥伴副總裁Pat Lee則提到，代理式AI開闢了能夠自我規劃、推理與執行的新應用，透過與趨勢科技的合作，能幫助開發者引入可視性與管控機制，讓自主AI的運行變得更加安全。

此外，此次合作還涵蓋了NVIDIA AI Q藍圖與NVIDIA NeMo Agent Toolkit，以確保在企業環境中擴展的代理式系統具備一致的安全性、治理能力與可觀測性。

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