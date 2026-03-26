記憶體市況轉向？美光股價逆勢下跌 Google最新技術成變數

美股週三（25日）延續多頭動能，但美光科技（Micron Technology）股價卻走弱。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週三（25日）延續多頭動能，但美光科技（Micron Technology）股價卻走弱，終場股價下跌3.4%，收在382.09美元。同一時間，標普 500 指數和那斯達克綜合指數都小幅收漲。外媒分析，美光股價走低的因素，與美伊戰爭最新局勢無關，而是富國銀行（Wells Fargo）最新的研究報告，以及競爭對手SK海力士（SK Hynix）可能進軍美股市場相關。

《The Motley Fool》報導，美股週三收高，主要反映投資人期待與伊朗的戰爭有望出現解決方案，進而緩解通膨壓力。不過美光股價走低，則是受到2項無直接關聯的因素影響，分別是富國銀行最新的研究報告，以及SK海力士將進軍美股市場。

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美光的高頻寬記憶體（HBM）晶片，一直是以輝達（Nvidia）與超微（AMD）晶片為核心的先進人工智慧（AI）處理器關鍵元件。不過富國銀行分析師近期在報告中指出，Google Research 發表的一篇部落格文章，介紹其新一代「TurboQuant」量化技術的能力。該技術據稱可在不損失準確度的情況下，大幅壓縮大型語言模型（LLM）的關鍵資料。類似技術的發展，可能降低對美光高階記憶體晶片的需求。

另外，根據路透週三報導，SK海力士正籌備於今年下半年在美國交易所上市。儘管SK海力士赴美上市不會對美光基本面造成直接影響，但可能分散原本流向美光的投資資金。這種資金分流效應，長期而言不致構成重大疑慮，但短期內可能為股價帶來額外下行波動風險。

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