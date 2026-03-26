工作能力差的人「3秒」就可看出 ! 日媒揭 : 「1件事」是露餡關鍵

日媒指出，外表整潔代表著自我管理能力，工作能力差的人，往往缺乏「3秒鐘的整潔印象。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕人們究竟是根據什麼來判斷一個人「感覺好」或「感覺差」？日本心理學家舟木彩乃指出，人會從對方的外在與行為中快速判斷2件事，包括「是否讓人安心」以及「是否值得信任」，進而形成好惡印象。

日媒指出，清潔感其實代表自我管理能力，讓人產生「這個人連自己都能管理好，工作應該也可靠」的信任。第一印象會長時間影響評價，工作能力差的人往往缺乏「3秒鐘」的整潔印象，其穿著打扮會立刻讓人覺得他們是「無法自理的人」，這是決定第一眼印象的關鍵，也是對方是否尊重你的態度。

請繼續往下閱讀...

舟木彩乃分享，曾對日本某企業高層抱持「冷酷、難以親近」的刻板印象，但實際見面時，對方立刻起身、眼神交流並親切問候，讓人瞬間感受到被重視，信任也因此建立。這種「印象反轉」正是心理學中的「反差效果」，會大幅提升好感。

相反地，也有讓人一秒出局的情況。例如某位表面上待人圓融的人，卻只對權力較高者展現熱情，對服務人員則冷漠以對。人們往往會從「你如何對待弱勢者」來判斷你的本質，這種落差會迅速引發反感與不信任。

第一印象的形成速度極快，常被形容為「3秒看外表、30秒聽說話、3分鐘看舉止」，這在心理學上稱為「初頭效應」。一開始的印象會深刻影響後續評價，好的開場會讓人持續加分，反之則難以翻身。

在這短短幾秒內，大腦其實在進行本能判斷：這個人是「敵還是友」（安全感），以及「是否有能力」（信任感）。像是微笑、眼神接觸、動作同步等，都會被潛意識解讀為「好相處」。

被認為「感覺好」其實是一種重要的心理資產，能提升團隊的心理安全感、促進合作（互惠原則），並降低人際壓力。不過若一味討好，也可能變成過度迎合他人的「工具人」，反而帶來壓力。

在新環境中，建立好印象的關鍵在於「適度自我揭露」與「觀察文化」。不必刻意完美，可以坦誠表達緊張，並先理解團隊的潛規則。而對於迎新的人來說，則要多給予肯定與主動關心，降低對方的不安感。

至於哪些行為會「一發出局」，日媒體也給出答案，包括過度強調過去成就、貶低現有環境，或用專業術語與忙碌姿態營造距離感，這些都會讓人迅速產生反感。但，外表在第一印象中仍扮演最關鍵的角色，因為穿著是否合身，也反映一個人是否具備客觀認知與適應能力，過時或過大的衣服，可能傳遞出停滯或缺乏自信的訊號。

肢體動作同樣重要。對物品的使用是否細心，會被連結到對人的態度。例如用腳推椅子、隨意丟錢等行為，都可能讓人覺得粗魯，進而被扣分。至於個性化打扮，建議在建立信任之後再展現。在初期，外表應作為傳遞「專業、可靠」的工具，等到實力被認可後，再展現個人特色，反而更能加分。

專家指出，雖然常說「人不可貌相」，但從心理學角度來看，外表是判斷信任最「低成本」的資訊來源，特別是「清潔感」，倘若外觀有髒污、皺褶或凌亂，會被大腦視為雜訊並提高警戒。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法