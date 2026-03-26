IG終於改了！「輪播貼文可重排」 網友敲碗成功免再打掉重練

IG指出用戶未來可在不刪除貼文的情況下，自由調整圖片與影片的排列順序，大幅提升編輯彈性。（截自threads）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據《Social Media Today》等外媒報導，Instagram近期推出一項實用更新，允許用戶在貼文發布後，仍可重新調整多圖輪播（carousel）內容的排序，為平台內容管理帶來重要變革。

Instagram透過Threads官方帳號對外公布此項功能，指出用戶未來可在不刪除貼文的情況下，自由調整圖片與影片的排列順序，大幅提升編輯彈性。

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過去，創作者在發布輪播貼文前，必須事先規劃內容順序，一旦上線便無法更動，若需調整往往只能「刪文重發」，不僅耗時，也可能影響既有互動數據。

新功能上線後，用戶只需點選貼文右上角「…」進入編輯模式，透過「長按並拖曳」的方式，即可重新排列照片或影片順序，操作相當直覺。Instagram 表示：「你可以隨時變更輪播內容的順序，確保貼文始終符合你的創作構想。」

不過，目前該功能仍有部分限制，用戶在貼文發布後仍無法「新增」媒體內容，若需加入新的照片或影片，仍須另行發布新的輪播貼文。

儘管如此，此次更新仍被視為Instagram回應用戶需求的重要一步。官方指出，「可重新排序」一直是用戶最常反映的功能之一，過去無法調整的限制，常讓不少人感到困擾。此外，該功能將採分批開放，若用戶目前尚未看到相關選項，仍需等待後續版本更新。

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