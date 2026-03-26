臭到崩潰！美國台菜餐廳遭鄰居瘋狂檢舉 被迫下架臭豆腐

美國加州聖蓋博的「金葉台菜」餐廳，因鄰居不斷向市政府投訴臭豆腐氣味，因此臭豆腐也被迫從菜單下架。（圖擷取自Google Maps）

臭豆腐是許多台灣人喜歡的美食。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕臭豆腐是台灣的代表性美食，但其散發出的強烈氣味，讓有些人無法接受。在美國加州聖蓋博（San Gabriel）的一家台灣菜餐廳「金葉台菜（Golden Leaf）」，臭豆腐原本是店內熱門商品，佔餐廳營收約10%至20%，但因為鄰居不斷向市政府投訴其氣味，最終挨罰超過1000美元（約3.22萬元新台幣），臭豆腐也被迫從菜單下架。

《洛杉磯時報》報導，洛杉磯郡擁有全美最大的台裔人口，根據人口普查資料，全美國有14個社區人口超過1萬人，且30%以上居民自認為華裔或台裔，當中有11個位於聖蓋博谷地區。而聖蓋博市本身的華裔或台裔居民比率更高達達41%。

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金葉台菜老闆廖大衛（David Liao）指出，「臭豆腐」是令人懷念的家鄉味，也是文化認同的重要象徵。廖大衛說，餐廳由他的父母在2014年創立，儘管餐廳菜單涵蓋多種經典台灣料理，但臭豆腐卻佔餐廳營收約10%至20%，3年來臭豆腐一直是金葉台菜的招牌菜，對他們而言，並非可輕易放棄的品項。

但到了2017年秋天，一位居住在餐廳北側住宅的鄰居開始頻繁投訴。廖大衛說：「她說聞得到臭豆腐味，但我們和其他顧客都聞不到。」而最初投訴的鄰居並非緊鄰店後方的住戶，「我們認識那位住戶，他也常來用餐，但從未反映過這個問題。」

由於感到困惑，廖大衛一家人在餐廳後方住宅區來回走動，試圖辨識是否真的存在臭味，甚至詢問附近美容院與其他商家是否聞得到，「如果商場內的商業鄰居抱怨影響生意，我們可以理解，但從未有人提出過。」

但在包含衛生局、消防局及市府官員和部門多次上門後，廖大衛表示，官員曾口頭要求他們「要麼改善氣味，要麼停止販售臭豆腐」。由於臭豆腐是餐廳的明星商品，因此他們仍持續販售臭豆腐，而鄰居也持續投訴。

到了2017年9月，金葉餐廳收到市府通知，指出其氣味違反法規，內容規定：「任何人不得排放足以對相當數量民眾或公共造成傷害、不利影響、滋擾或困擾的空氣污染物或其他物質，亦不得危害其舒適、安寧、健康或安全，或對商業與財產造成損害或潛在損害。」該通知並警告，最高可開罰1000美元，廖大衛的父母因此決定把臭豆腐從菜單移除。

但這個決定讓廖大衛心裡一直難以釋懷，他認為這不僅影響餐廳營收，也象徵著對其家庭與南加州台灣社群更深層的文化衝擊。

因此廖大衛在2025年決定重新把臭豆腐上架，但他改透過電子報通知顧客，表示臭豆腐是不定期供應的，而該名鄰居得知後再次持續投訴。廖大衛表示，對方甚至頻繁撥打電話，導致餐廳電話被佔用，影響顧客訂餐。電子報推出3個月後，餐廳再次收到違規通知，指出其違反「氣味條款」，即「可在營業場所範圍外被察覺的令人不適或不良氣味」。

《洛杉磯時報》向市府詢問判定臭豆腐的味道是否構成滋擾的標準。結果聖蓋博市社區發展局長桑契斯（David Sanchez）表示：「市政法規確實包含氣味影響相關規範，當氣味擴散至場域外並對他人造成不適，即可能被認定為違規並加以處理。」

廖大衛一家持續販售臭豆腐至2025年11月，期間多次收到違規通知與罰單，累計已繳納超過1000美元罰款。目前臭豆腐仍未回到金葉台菜的菜單上。

去年夏天，廖大衛在Change.org發起請願，呼籲支持「在加州聖蓋博烹調臭豆腐」，並促請市議會介入，最終獲得超過千人連署與南加州各地支持留言。有網友留言指出：「這項禁令並非關乎公共健康或生活品質，而是關乎哪種文化能在公共空間存在。」

聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）則稱：「這與文化無關，更像是氣味管控問題。」他指出，餐廳需要更完善的氣味過濾系統，並證實市府確實接獲多起投訴，「我們不會因為食物有味道就禁止販售，但應該將氣味控制在店內，氣味是主觀的，目前也沒有設備能精確測量氣味強度。」

吳程遠說：「我們有很多餐廳賣臭豆腐，但目前只有這家被投訴。有些人喜歡，有些人不喜歡，我尊重雙方。但只要有投訴，市府就必須處理，這是我們的職責。」他提到，附近一家咖啡店曾因咖啡氣味收到居民投訴，但安裝新過濾系統後，再也沒收到投訴。

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