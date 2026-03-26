自認錢根本花不完！阿北72歲首次翻存摺 被數字震撼了

自認錢根本花不完！阿北72歲首次翻存摺，發現存款只剩900萬日圓。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「我過著正常的生活」這種想法有時會在老年時期成為陷阱,即使是那些多年來兢兢業工作、理應領取充足退休金的退休工薪階層，1名72歲的老翁中村幸太郎（化名）由於無房貸，又不追求奢侈生活，自認錢應花不完，且還想該怎麼把錢留給孩子，直到女兒問他每月入不敷出多少？他一時答不出來，才去只是翻看存摺，由於每月退休金缺口達6.6萬日圓（約新台幣1.32萬），存摺現只剩900萬日圓（約新台幣180萬），面對存款只能維持11年的現實，讓他徹底驚呆了。

日媒報導，中村先生目前每月領取18萬日圓（約新台幣3.6萬）的退休金,由於房貸已經還清，子女也經濟獨立，加上他並非追求奢侈生活的人，因此認為自己的經濟狀況「並無大礙，也能維持下去」。

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然而，大女兒的1個問題卻迫使中村先生正視自己的家庭財務狀況。當女兒問他「每個月入不敷出多少」時，中村先生一時答不起來，大女兒無奈地說：「這樣下去，你會破產的！」。

這件事促使他仔細查看了自己的銀行帳單和家庭支出明細，發現自己每個月的開支約為22萬日圓（約新台幣4.4萬），但他的退休金名義金額為18萬日圓（約新台幣3.6萬），但扣除社保繳費和其他開支後，實際到手的養老金約為15.4萬日圓（約新台幣3.08萬）,這意味著每月約有6.6萬日圓（約新台幣1.32萬）的缺口，而這筆缺口，他一直在不知不覺中用工作期間累積的積蓄來彌補。

中村說，自由從來沒想過『錢不夠用』，事實上，我根本花不完，只是隱約在想該怎麼把錢留給孩子。

面對存款減少，在長女的建議下，中村利用一家金融機構提供的簡單模擬工具進行了財務規劃，他查看了自己的現有存款，發現只有900萬日圓（約新台幣180萬）左右，他計算了一下，如果繼續每月彌補6.6萬日圓的缺口，他的存款大約還能維持11年，面對83歲時積蓄就會耗盡的現實，中村感到非常震驚。

於是中村先生立即開始重新審視自己的固定支出，透過調整通訊方式，並精簡了人壽保險的保費，每月減少了約5萬日圓（約新台幣1萬）的缺口,中村說，我想再節儉一些，盡量在養老金的範圍內生活，如果我活得久，我不想給我的孩子們增加負擔。

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