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美股收盤》投資人押注中東停火！道瓊漲305點 台積電ADR升逾1％

2026/03/26 06:09

週三美國股市上漲。（法新社）週三美國股市上漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕由於油價回落，投資人寄望美國和伊朗能夠達成停火協議，週三美國股市上漲。道瓊工業指數上漲305.43點、0.66%，標普500指數上漲0.54%，那斯達克指數上漲0.77%，費城半導體指數勁揚1.21%，台積電ADR走升1.31%，收在347.75美元。

綜合外媒報導，有消息傳出，伊朗已收到美國提出的15點和平方案，旨在結束戰爭。不過伊朗國家媒體週三也報導，將拒絕美國的停火提議，並提出5項條件，其中包括賦予德黑蘭對荷姆茲海峽的控制權。

受事態發展的影響，油價承壓，美國公債殖利率也大幅下挫。多空消息交織下，導致交易波動。隨著油價下跌超過2%，依賴燃料的公司股價紛紛上漲，如挪威郵輪收盤上漲2.85%。

半導體大廠Arm週三股價大幅上漲16%，原因是該公司宣布首款內部設計的AGI CPU晶片，預計將帶來數十億美元的收入。其他晶片製造商AMD、英特爾漲幅均超過7%，輝達則上漲約2%。

道瓊工業指數上漲305.43點或0.66%，收46429.49點。

標普500指數上漲35.53點或0.54%，收6591.90點。

那斯達克指數上漲167.94點或0.77%，收21929.83點。

費城半導體指數上漲95.04點或1.21%，收7967.74點。

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