台積電在美廠發光！外媒曝晶片戰略變得更加清晰

台積電過去需要6個季度才能完成海外工廠的投產。如今，只需4到5個季度即可實現。不僅體現建設效率的顯著提升，更凸顯台積電及其供應鏈如何迅速適應台灣以外地區營運所面臨的監管、物流和文化挑戰。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電加快在美國亞利桑那州工廠建設的舉措，不僅是半導體軍備競賽中的例行更新。相反地，這標誌著該公司對其全球佈局的看法發生根本性轉變，以及在供應鏈焦慮、地緣政治和戰略時代，展現許多客戶對台積電的期待。

外媒New Electronics報導，亞利桑那晶圓廠二期工程（P2）最快可能在2027年下半年開始3奈米製程的量產，這標誌著一個重要的轉捩點。對於一家長期以來以穩健的、以台灣為中心的擴張方式著稱的公司而言，如今在美國的擴張速度異常迅猛。該廠的各項進度都在全面提前，包括未來P3和P4晶圓廠關鍵機械和電氣系統的加速安裝。

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台積電過去需要6個季度才能完成海外工廠的投產。如今，只需4到5個季度即可實現。這不僅體現了建設效率的顯著提升，更凸顯台積電及其供應鏈如何迅速適應台灣以外地區營運所面臨的監管、物流和文化挑戰。

結果是，美國晶圓廠的建設週期從第一階段的大約三年縮短到大約1.5到2年，並且正逐漸接近該公司以嚴謹的國內生產節奏而聞名。

這種加速推進的部分原因是台積電有意為之。供應鏈消息人士稱，台積電計畫向美國派遣更多人員，負責監督無塵室安裝、核心系統和二級配電基礎設施，這些關鍵的工程環節往往決定著晶圓廠能否提前、按時或延期完工。這顯示台積電意識到，僅靠當地承包商無法維持其緊湊的進度；公司本身的員工必須承擔更大的建設責任。

值得注意的是，這種海外擴張並未減緩台灣的發展動能。2奈米以下製程在台灣依然穩固，新竹Fab 20 P3和高雄Fab 22 P3的設備安裝預計將於2026年第3季開始。換句話說，儘管亞利桑那州正在快速擴張，但台灣並沒有落後。

如果有什麼變化的話，那就是台積電的戰略變得更加清晰了：採用雙軌制式，尖端製造留在台灣，而先進但更成熟的技術則越來越多地在海外生產，特別是針對那些對地緣政治風險敏感的客戶。

至於客戶方面，蘋果、輝達、超微和高通都已在即將建成的亞利桑那州晶圓廠預留產能，包括未來的奈米級製程。

第四座晶圓廠已被實際預定的傳聞並不令人意外。這些公司對台積電的依賴程度之高，使得地理多元化不僅方便，而且至關重要。尤其對美國科技業而言，在美國本土擁有產能，不僅關乎晶片性能，更關乎企業的韌性。

台積電預計到2028年，其總產能的20%左右將位於海外。到2030年，對於2奈米以下製程，這一比例可能約為70%在台灣，30%在美國。雖然台灣仍然佔據相當大的比重，但這反映出該公司採取的全球策略比5年前更加分散。

有人認為台積電在美國的擴張主要是出於政治目的。但這種觀點低估其商業現實。頂級客戶需要的是保障、可用性和可預測的供應。如果亞利桑那州風險可控的產能有助於蘋果的iPhone產品路線圖或輝達的資料中心計劃按計劃進行，那麼需求自然會隨之增長。

有趣的問題，台積電在美國的業務能否真正達到台灣工廠的效率、成本結構和產量穩定性。彌合差距不僅需要速度，還需要文化融合，以及將台積電的製程移植到完全不同的環境中。早期跡象表明，該公司正在快速學習，但真正的考驗將在亞利桑那州的晶圓廠實現持續高產量生產後到來。

台積電不再只是在增加海外產能，而是在將其製度化。在晶片供應已成為國家競爭力的象徵的今天，這種轉變或許是整個半導體產業最具深遠影響的策略演進之一。

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