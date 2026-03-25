汽車專家苦口婆心：這5項升級很誘惑人 卻會讓你日後燒更多的錢

汽車專家表示，如果不想以後花更多錢，就不要選擇華而不實的升級功能，即使它們看起來很誘惑人。（示意圖，歐通社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多車主認為，汽車改裝升級可以提高車輛的馬力、燃油效率和舒適度，但並非所有升級都物有所值。汽車專家表示，如果不想以後花更多錢，就不要選擇華而不實的升級功能，即使它們看起來很誘惑人。

EpicVIN首席行銷長、擁有超過15年汽車行業經驗的專家亞力士·布萊克（Alex Black）表示，「我總是告訴人們：要保留那些能提升安全性、可靠性或轉售價值的升級」；「如果你不想以後花更多錢，就不要選擇那些華而不實的功能。」

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專家認為，以下五種汽車升級並不值得額外花錢。

1. 輪圈

升級汽車輪圈有時可以提高汽車性能，但並非總是如此。改裝輪圈一套的價格在1000美元到3000美元之間。但這還不是全部成本」，InsuranceProviders.com的汽車行業專家梅蘭妮·穆森（Melanie Musson）在郵件中寫道： 「大尺寸輪圈需要升級輪胎，而升級輪胎的價格比原廠輪胎每套貴1000美元到2500美元。使用大尺寸輪圈和扁平輪胎，車輛行駛起來會更加顛簸，燃油效率也會降低。」

2. 超大尺寸輪圈和低扁平的輪胎

超大尺寸的輪圈和低扁平輪胎是一種美觀上的升級，但布萊克指出，它們會對行駛品質、燃油效率和輪胎壽命產生負面影響。他說：「一套20到22英寸的輪圈要花費1500到3000美元，更換輪胎也不便宜，每次更換都要花費1000美元以上」；「而且你的輪圈可能會更容易變形，輪胎也更容易爆胎。」

3. 排氣系統

穆森表示，加裝售後排氣系統可以讓汽車「呼吸」得更好，但這將花費數千美元，而且往往還會引起更多令人煩惱和代價高昂的問題。

穆森解釋說：「噪音過大可能會導致與鄰居發生糾紛，甚至可能升級為法律糾紛，最終面臨罰款。」她還指出，改裝排氣系統也會降低車輛的燃油效率，並使保固失效。保固失效可能不會造成什麼損失，但如果最終出現昂貴的維修問題，則可能花費數千美元。

4. 資訊娛樂系統升級

車載資訊娛樂系統是新車的常見配置，但如果您的汽車原車沒有配備，則不建議升級。

布萊克解釋，「如果你的車原廠沒有配備酷炫的螢幕或Apple CarPlay，後期加裝通常意味著要花1000美元以上購買一套效果不如原廠的售後系統」。而且，安裝過程可能會損壞原廠線路，有些經銷商之後也不會再為這種車提供維修服務。

5. 售後性能晶片

售後性能晶片，或稱為調校盒，旨在修改車輛的引擎控制單元，但可能會導致過度磨損和昂貴的損壞。布萊克解釋，「有些人聲稱能提高燃油效率或馬力，但通常會嚴重破壞引擎的原始參數」。「短期內或許能省點油，但長期來看，會損壞變速箱或使保固失效。維修費用可能高達數千美元。」

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