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三大產品線並進 東洋藥品今年營收將續成長

2026/03/25 21:29

東洋預計今年營收可望年增高個位數百分比。圖為東洋總經理侯靜蘭。（東洋提供）東洋預計今年營收可望年增高個位數百分比。圖為東洋總經理侯靜蘭。（東洋提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣東洋藥品（4105）今舉行法說會，總經理侯靜蘭表示，今年在三大產品線--Lipo-AB、癌症用藥、疫苗帶動下，預期公司營收有望年增高個位數百分比。

侯靜蘭表示，去年東洋海外地區營收成長達24.5%，尤其美國地區成長46.2%，帶動東洋外銷比重達15%，最主要就是困難學名藥Lipo-AB去年在美國銷售持續成長，市占率已達35%，今年要向5成邁進。此外Lipo-AB今年會有兩個區域陸續領證，希望對明後年的業績有很大的挹注。

今年的另一個成長機會，則是東洋今年1月領證的肺癌標靶新藥Pulmivex（國產自製新藥），此藥與血癌藥Xpovio，這將是今年東洋的另一個亮點。

抗生素方面，Bobimixyn在去年表現強勁，今年成長可望延續，另外還會上市兩個新產品，也會是重要的成長動能。

疫苗方面，東洋水痘疫苗去年領證，估計今年第二季政府可能會招標，東洋希望明年可以開始供貨；佐劑流感疫苗則在日前取得新的適應症，從65歲以上放寬到50歲以上，因此預期流感疫苗銷售可望更上一層樓。

針對政府推動藥品韌性政策，侯靜蘭表示，東洋會積極合作，但實際項目目前還無法確定。

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