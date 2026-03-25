看好台灣！UPS投資1億美元 啟用桃園國際物流中心

UPS亞太區總裁Wilfredo Ramos （中）、經濟部政務次長江文若（右五）、桃園市市長 張善政（左五），與應用材料集公司團副總裁Bob Davis（左四），共同出席UPS桃園國際物流中心啟用典禮。（UPS提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕UPS今日宣布正式啟用其在亞太地區規模最大、最先進的物流中心。UPS表示，對桃園國際物流中心的總投資金額近 1 億美元。該中心總樓地板面積超過8萬1000平方公尺，使UPS在台灣的倉儲規模增加超過一倍。其設施包括一支自主型移動機器人作業隊伍，可執行揀貨包裝及庫存管理等多項任務。

UPS表示，桃園國際物流中心配備先進自動化技術、完整的加值服務，以及智慧倉儲管理解決方案，服務橫跨多元產業的客戶，協助其提升生產力、加快營運效率並強化供應鏈。尤其，距離台灣最大貨運機場桃園國際機場（TPE）僅5公里，並透過UPS每週往返台灣的 22 個航班，為客戶提供快速、無縫接軌的全球物流網絡。

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UPS強調，總面積超過81,000平方公尺，是亞太區規模最大的物流中心，使UPS在台灣的倉儲規模擴大逾一倍，並配備最先進的自動化技術，雙倍提升客戶生產力。

對此，UPS亞太區供應鏈解決方案總裁趙莉指出，亞太地區的企業正積極把握各種機會，全面強化供應鏈的每一個環節。台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，特別是在半導體製造及醫療科技等高價值產業領域。桃園國際物流中心正是為了因應客戶不斷變化的需求而打造，協助提升生產力與營運效率，同時賦予客戶靈活應對未來挑戰的能力。

應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示，隨著 AI 推動全球半導體需求攀升，應用材料正持續提升供應鏈的速度與靈活性。UPS 桃園國際物流中心提供可擴充、具彈性且支援自動化的物流基礎，將支持應用材料推動區域成長的計劃。AMR的應用大幅提升倉儲效率。例如，客戶訂單送達桃園國際物流中心後，分揀與上架的作業速度比一般流程提升約40%；同時，在相同空間內的貨物堆放量可增加至兩倍，揀貨錯誤率幾乎降至零。

此外，趙莉強調，整體而言，導入AMR可使生產力大約提升一倍，同時大幅改善客戶體驗。客戶越快完成庫存處理、包裝與揀貨，就能越迅速回應其客戶的訂單需求，進而提升客戶滿意度。

UPS今天表示，桃園國際物流中心是UPS亞太區持續深耕亞太網絡的最新投資成果，協助企業突破跨境貿易障礙，無縫接軌UPS全球智慧物流網絡，實現業務成長。UPS在台灣為企業提供完整的端到端物流、數位化與供應鏈管理解決方案，網絡覆蓋全球超過 200 個國家與地區，最快可於一個工作天內送達。

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