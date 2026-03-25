荷姆茲海峽若關閉 外媒：亞洲這三國+台灣將受最大影響

如果荷姆茲海峽完全關閉，亞洲能源市場將受到最大影響，因為巴基斯坦、日本和中國是波斯灣石油和其他資源的主要進口國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《紐約時報》週二（24日）的一篇報導顯示，如果荷姆茲海峽完全關閉，亞洲能源市場將受到最大影響，因為巴基斯坦、日本和中國是波斯灣石油和其他資源的主要進口國。報告顯示，在2024年海灣國家近80%的石油出口將銷往亞洲國家。

雖然中國是石油總進口量最大的買家，但巴基斯坦是經濟上最依賴海灣國家出口的國家，其大部分能源進口都經由荷姆茲海峽。這一影響之大，以至於巴基斯坦不得不實行每週四天工作制，並儘可能採取遠距教學和工作方式，以節約石油儲備並降低能源消耗。在印度，有報告指出出現了液化石油氣短缺；而在泰國，一項旨在補貼燃料成本的政府基金本月出現了赤字。

請繼續往下閱讀...

此外，影響世界各地人民的一個問題是，由於航空公司航空燃油短缺，亞洲大多數機場都出現嚴重延誤。

受荷姆茲海峽危機影響的另一個亞洲國家是台灣，這不僅是因為它依賴海灣國家的石油和能源出口，還因為它需要氦氣和其他資源來維持其晶片產業的運作。

彭博的一篇報告指出，生產全球90%最先進邏輯晶片的台積電嚴重依賴氦氣和硫，而這兩種材料主要來自中東。報告指出，如果這些資源的供應或台灣電網（其三分之一的電力來自中東能源進口）出現任何嚴重中斷，都將對全球技術市場產生重大影響。

雖然台灣政府表示該國有足夠的儲備來維持戰爭，但專家和企業高層擔心，如果衝突持續下去，可能會出現危機。

摩根士丹利亞洲科技研究主管肖恩·金（Shawn Kim）告訴彭博：荷姆茲海峽海峽的中斷不會立即停止晶片生產，但可能會對電力成本、材料供應以及人工智能基礎設施建設的經濟效益產生連鎖反應。

《泰晤士報》的報導也指出，西方國家，尤其是美國，受到的影響不會像亞洲那麼大，因為這些國家大多可以進入中東以外的替代能源市場。在這種情況下，主要影響是油價將繼續上漲，這可能會反映在這些國家的燃料和能源價格上漲上。

歐洲受中東能源市場的影響較小，因此主要的應對措施是取消從某些俄羅斯公司購買石油和天然氣的限制。

在非洲，其影響將分佈不均，許多國家幾乎完全依賴從中東進口能源，而另一些國家，如奈及利亞，是POEC+集團的成員，擁有足夠的儲備來應對危機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法