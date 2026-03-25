中東戰火引發成本狂飆 中國製造商被迫減產停產

中東戰火推升能源價格。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報報導，荷姆茲海峽的航運干擾正開始衝擊中國，由於能源、原物料與航運成本飆漲，一些製造商已被迫減產。

報導說，廣州自行車廠趙姓老闆表示，他已暫停多數出口業務，他的客戶有來自美國、中東與歐洲。他說，「自行車生產的關鍵原料鋁，價格已飆漲30%」。

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他指出，物流成本也漲15%，交貨延遲的情況增加，「由於成本全面上漲，我別無選擇只能停產觀望」。

報導說，他並非個例，在越南生產家電與汽車零件的張姓老闆表示，由於物流與原物料價格上漲，迫使他的公司延長交貨時間。

他說，「今年成本上漲的壓力非常明顯。鐵礦石、廢鋼、焦煤、銅與塑膠的價格持續上漲，直接推升我們的生產成本」。他補充，由於全球油價上漲，他的成品航運價格已飆漲50%至100%，中越邊界的公路貨運成本也上漲15%至30%。

他說，「我們業務的整體壓力很大，唯一控制成本的方式就是盡可能減少能源消耗。我們一些原物料庫存只能維持3週，一旦用盡，我們或許在相當長的一段時間無法接新訂單」。

自中東戰火爆發以來，荷姆茲海峽的航運交通十分稀少。法新社引用市場情報公司Kpler的數據報導，截至24日，本月僅有144艘商船通過該海峽，較2月28日戰爭爆發前減少了95%。

廣州量化諮詢公司資深分析師王超表示，中東衝突已推升化工原料價格，包括丙烯酸等一些關鍵材料的價格暴漲逾50%。

他說，許多船隻現在繞過非洲好望角，以避開中東地區，航程因此延長了10到14天，貨櫃船運費上漲15%至20%。他說，「更嚴重的是，戰爭險保費已飆漲5至10倍，某些航線的單程保費高達數百萬美元」。

他指出，「全球製造業者都感受到壓力。目前，企業試圖透過調整供應鏈、提升效率來緩和衝擊，但短期壓力仍然十分沉重」。

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