興櫃生技股連環爆 國鼎、雅祥手牽手 預計4月終止興櫃交易

雅祥生醫主協辦輔導券商雙雙請辭，恐終止興櫃交易。（圖取自雅祥官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕昨天興櫃生技股國鼎生技（4132）因主協辦輔導券商雙雙請辭，外界預期恐在4月登出興櫃，今日又有一家興櫃生技股雅祥生醫（6652）也公告協辦券商請辭，而主辦券商已先一步在23日請辭，同樣恐在4月終止興櫃交易。

根據雅祥公告，公司接獲協辦券商兆豐證券函文通知，將於3月30日辭任公司之輔導推薦證券商及興櫃推薦證券商，主辦推薦證券商元大證券已於3月23日來函通知辭任，辭任後公司目前無輔導推薦證券商，依興櫃股票審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心得終止公司興櫃股票櫃檯買賣。

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雅祥表示，公司正積極接洽其他證券商，尋求接任公司主辦及協辦輔導推薦證券商之意願，造成股東之不便，公司表達萬分之歉意。

國鼎昨天爆出主協辦輔導券商雙辭，今股價重挫46%，收在6.5元，成交量高達2.76萬張；雅祥近期股價也重挫，昨日重挫30%、今日又跌16%，只剩3.77元，成交量3172張。

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