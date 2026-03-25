科技人被裁也不怕！她靠「月賺16萬副業」撐起家 用1台車翻身

美國一名女子靠著每月可賺進5000美元的副業成功翻身。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名科技業女性在失業後，靠著一項每月可賺進5000美元（約新台幣16萬元）的副業成功翻身，甚至轉型為全職事業。令人意外的是，這項副業門檻不高，只需要一台車就能開始。

《太陽報》報導，Karina Silvestre過去在科技公司工作，卻在產業裁員潮中失去工作。不過，在被裁員之前，她已經悄悄替自己鋪好後路。靈感來自一次協助擔任活動策劃的阿姨，她在現場與私人調酒師交流時得知，對方每小時可賺50美元（約新台幣1576元）外加小費，讓她驚覺這門生意利潤驚人。

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Silvestre隨即開始計算成本與收益，並在仍有正職時創立自己的行動調酒服務。她一邊工作，一邊學習經營技巧與市場需求，副業很快展現成果。她表示，創業第一個月收入就達到約5000美元。

雖然裁員來得突然，但她坦言，這反而成為關鍵轉折點，迫使她全力投入副業發展。她與丈夫進一步優化客戶名單、強化行銷策略，並深入了解產業運作，最終讓行動調酒事業成為夫妻兩人的主要收入來源。

報導指出，雖然兩人過去具備一定的餐飲與服務經驗，但這類副業其實門檻相對低，只要擁有一台能載運設備的車輛，就有機會投入市場。

近年來，「副業經濟」持續升溫。許多人在正職之外從事額外工作，補貼收入甚至作為轉職跳板。尤其在經濟壓力升高、就業市場不穩的背景下，越來越多人開始尋找額外收入來源。

專家指出，除了行動調酒外，其他熱門副業還包括電商代購、活動策劃、利用AI技術接案，甚至出租停車位等，「多元收入來源」已成為現代人不可忽視的生存策略。

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