中華汽車年銷量拚年增18％ 兩年內將導入5款新車

中華汽車 （2204） 今天召開法說會，中華汽車表示，儘管外在環境不確定因素大，中華汽車今年仍將積極導入新車型及新年式車款，達成年銷量5.2萬輛的目標、年增 18%，市占率上看11.4%、年增1.4個百分點。（中華汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華汽車 （2204） 今天召開法說會，中華汽車表示，儘管外在環境不確定因素大，中華汽車今年仍將積極導入新車型及新年式車款，達成年銷量5.2萬輛的目標、年增 18%，市占率上看11.4%、年增1.4個百分點。

中華汽車表示，去年國內車市受到很多政策因素影響，幸好已逐季改善中，去年底發表重量級車款XFORCE後，累積訂單已超過1500輛 ，未來兩年內計劃再導入5款新車，以多款重量級新車款強化乘用車產品線。

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中華車指出，受惠於貨物稅優惠政策帶動，加上關稅明朗化，今年台灣整體新車市場預期銷量將回升至43.9萬輛，但不諱言，今年初以來外界環境變化較大，挑戰仍多。

轉投資事業福建奔馳，確實面對中國市場比較大的壓力，今年將先奠定基礎，全年銷目標1.6萬輛，低於去年的1萬9600輛。

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