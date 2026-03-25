金價能漲多高？出現「燭台反轉」強勢買方進場 可望重回「歷史高點價位」

25日黃金上漲1.9%，報每盎司4555美元，在不到48小時內從週一的低點反彈超過450美元。這非偶然反彈，而是在關鍵價位上出現的技術性重大反轉。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕3月25日黃金價格上漲1.9%，達至每盎司4555美元，在出現教科書般的「燭台反轉模式」（pin bar reversal）後大幅反彈。如果這種阻力持續下去，黃金將有明確的路徑重回 5600美元的歷史高點。盛寶銀行（Saxo Bank）對黃金價格的極端預測是每盎司1萬美元。「燭台反轉」意指在整合或趨勢市場環境中，通常會導致價格變動的極端高點和低點處的主要轉折點。

黃金連續九個交易日的拋售，遭遇40年來最糟糕的一週。盤中一度跌至4100美元，令人膽寒，彷彿牛市已經終結。然而，隨後歸於平靜。賣方在技術圖表上的關鍵價位耗盡彈藥，買方強勢入場。

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25日市場呈現出截然不同的景象：黃金上漲1.9%，報每盎司4555美元，在不到48小時內從週一的低點反彈超過450美元。這並非偶然反彈，而是在關鍵價位上出現的技術性重大反轉，這將顯著改變黃金的近期前景。

投資專家達米安· 奇米爾（達米安· 奇米爾）指出，對於局外觀察者而言，地緣政治緊張局勢的緩和似乎會導致避險資產資金外流。然而，黃金價格在從每盎司5000美元左右暴跌至4100美元後，仍在持續復甦。金價上漲既有技術性因素，也受到美元小幅走軟的影響。

此外，市場仍遵循著「人們在擔憂未來時買入黃金，在擔憂現狀時賣出黃金」的理論。

奇米爾表示，第一個阻力位是位於約4800美元的50日均線，此前逢低買入的賣方可能會在此進行防守。突破該阻力位後，5000美元的心理關卡既是整數關卡，也是先前支撐位已轉為阻力位的區域。但只要突破5000美元，理論上仍有可能重返5600美元。

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